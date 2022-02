Come andrà la settimana amorosa segno per segno? I single troveranno la persona amata? Le coppie in crisi riusciranno a risolvere la questione? L’oroscopo dice che in amore, per qualche segno zodiacale, non saranno giorni facili.

Settimana di riflessione per l’Ariete. Non è il momento delle decisioni affrettate. Andare a convivere non è una scelta che va fatta d’impulso. E se siamo single, lasciamo perdere gli appuntamenti al buio.

I nati sotto il segno del Toro stanno rischiando di cadere nella noia della routine. È il momento di darsi da fare con il proprio partner, cercando nuovi stimoli. E se siamo single dovremmo dare più fiducia alle app di appuntamenti.

Passione intensa per la Vergine mentre il Cancro dovrà risolvere i problemi di cuore

Sono giorni molto positivi per i Gemelli. I rapporti con il partner vanno a gonfie vele, mentre se stiamo uscendo con qualcuno è il momento di trasformare il rapporto in qualcosa di più duraturo. Le stelle sono dalla nostra parte.

Il Cancro non potrà più tirare troppo in là una situazione amorosa complicata. Non serve a lui e nemmeno all’altro. Bisogna prendere una decisione importante. A volte, rompere non è la soluzione peggiore.

I nati del Leone faranno bene a puntare le proprie carte migliori tra oggi e domani, perché, poi, la settimana non promette nulla di buono. Anzi, voler uscire con lo spasimante, a fine settimana, potrebbe portare a una fine precoce del rapporto.

Giorni di amore intenso per la Vergine, in particolare nel prossimo weekend. Però, toccherà a noi uscire dalla nostra zona di conforto e prendere l’iniziativa. Difficilmente resisteranno al nostro fascino.

Periodo positivo per i single della Bilancia che avranno vita facile nel sedurre, sfruttando un fascino irresistibile. Però, nulla di serio. Saranno solo delle scappatelle, senza futuro.

Settimana fortunata in amore per Bilancia e Pesci mentre saranno giorni difficili per Scorpione e Sagittario ed anche per un altro segno che rischia il tradimento

Momento di tensione per i nati dello Scorpione. Il rapporto con il partner sta diventando un peso e, forse, fare un fine settimana da soli potrà farci bene. I single, invece, facciano attenzione agli incontri casuali di mercoledì.

Non va meglio al Sagittario. Anzi, sarà il segno più penalizzato in amore nei prossimi sette giorni. Meglio far passare la tempesta visto che il sole tornerà già da lunedì prossimo.

Sono due i giorni chiave per il Capricorno, ovvero mercoledì e giovedì. Se siamo single, meglio uscire in una di quelle serate che non nel fine settimana, dove faremmo bene a stare a casa.

Nonostante l’influenza della Luna, l’Acquario fa fatica nei rapporti con il proprio partner. È il momento di vincere la propria timidezza e imparare a connettersi con la persona amata. Chiarire è fondamentale o si rischiamo le corna.

In vista della settimana fortunata in amore per Bilancia e Pesci, giorni di fuoco per quest’ultimo segno. Se non cogliamo le occasioni che gli astri ci stanno servendo faremmo un grosso errore. I single, soprattutto, vadano tranquilli perché potrebbe essere la volta buona di incontrare la persona giusta.