Insieme agli agrumi i kiwi sono i veri re della cucina invernale. In assenza di altri frutti, infatti, in molti decidono di consumare principalmente kiwi.

Si tratta di frutti molto utili per la salute dal momento che sono ricchi di elementi benefici come potassio, fosforo e calcio oltre che vitamine E e K.

Inoltre, possono svolgere un effetto lassativo e molti, specialmente in passato, li utilizzavano per combattere la stitichezza. In ogni caso sono frutti molto buoni e dolci oltre che utilissimi in cucina anche per preparare gustosissime marmellate.

Appena acquistati i kiwi assomiglieranno a pietre, sarà pressoché impossibile consumarli nel breve periodo. Per questo motivo in molti si chiedono come fare maturare velocemente i kiwi. Oltre a questo, tuttavia, potrebbe essere utile capire in quale modo conservarli al meglio. Infatti, la conservazione da non maturi sarà molto semplice mentre il tutto si complicherà una volta maturati.

Ecco come far maturare velocemente i kiwi e come conservarli a lungo dopo l’inverno

Per fare maturare velocemente i kiwi esiste un trucco che vede protagoniste le mele ma anche le banane. È noto, infatti, che sistemare delle mele vicino ai kiwi li farà maturare nel giro di qualche giorno. Sarà sufficiente inserire in una ciotola di vetro i kiwi insieme agli altri due frutti per vedere i risultati già dopo un paio di giorni.

Una volta maturi, però, i kiwi andranno consumati velocemente perché tenderanno a marcire rapidamente. Inoltre, da maturi dovranno essere tenuti lontani da altri frutti come mele e banane che potrebbero accelerarne il disfacimento.

Come conservarli?

I kiwi, però potranno anche essere conservati a lungo in diversi modi. Quando si compra una cassetta di kiwi non ancora maturi si potrà conservare in un luogo buio, fresco e asciutto. In alternativa anche il frigorifero è un’ottima soluzione per mantenere i kiwi belli a lungo.

Non molti, però, sanno che i kiwi potranno anche essere congelati e consumati anche durante il periodo estivo.

Per congelare i kiwi bisognerà procedere sbucciandoli e tagliandoli a fette o a quadratini. Prendere dei contenitori in plastica dotati di chiusura ermetica e sistemare all’interno i pezzetti di kiwi.

A seconda delle preferenze personali si potrà decidere di inserire o meno dello zucchero nei kiwi da congelare. Non è fondamentale per la buona riuscita della conservazione.

In questo modo i kiwi si conserveranno anche una decina di mesi nel congelatore, si sconsiglia di andare oltre questo tempo. Quindi, ecco come far maturare velocemente i kiwi ma anche come mantenerli per conservarli a lungo.