Ci siamo lasciati alle spalle i festeggiamenti di San Valentino, per chi ha la fortuna di essere in coppia. Sono tanti, però, i single che non hanno potuto trascorrere una giornata, come il 14 febbraio, all’insegna dell’amore. Proprio per questo, magari, in questi giorni cresce la voglia di avere qualcuno con cui dividere la propria vita.

Cosa dice l’oroscopo a proposito di tutto ciò? Per i single di questi segni zodiacali il prossimo mese di marzo si annuncia pieno di sorprese positive facendo però attenzione agli avvertimenti. E le coppie? Qualcuno farebbe bene a temere le corna.

Non solo amore, ma anche tradimenti per questi segni

Per i single nati sotto il segno dell’Ariete, marzo sarà favorevole per trovare il grande amore, tra alti e bassi. Attenzione, coppie, ai segnali che fanno dubitare della fedeltà del nostro partner.

Per il single del Toro un ex si riaffaccerà dal passato. Non sempre sarà un bene. Per chi è impegnato, invece, tutto fila liscio, senza intoppi.

I Gemelli dovranno fare chiarezza. Tenere il piede in due scarpe non va bene. O amore o lavoro. Poche novità per i single che dovrebbero aspettare l’estate per avere qualche possibilità seria.

Il Cancro non si accontenta mai, ma attenzione a non stancare il partner perché potrebbe guardare altrove. Stessa cosa per i single. Cercare il compagno perfetto, soprattutto a marzo, vi precluderà molte possibilità.

Per il Leone meno gelosia per i successi del partner o comprometteremo il rapporto facendolo allontanare. Mese poco favorevole per i single: divertiamoci senza pensare al grande amore.

Calma piatta per la Vergine impegnata, in attesa dei cambiamenti che arriveranno da settembre. Gli astri, a marzo, porteranno i single a pretendere troppo dallo spasimante, facendogli cambiare strada.

Per i single di questi segni zodiacali trovare l’amore a marzo sarà possibile ma ci sono coppie che dovrebbero fare attenzione alle corna predette dalle stelle

La Bilancia innamorata farebbe bene a cercare l’equilibrio di coppia per non arrivare a maggio ad una fatale resa dei conti. I single, invece, avranno grande affinità con l’Ariete, ma siamo sicuri stiano cercando un impegno serio?

Lo Scorpione è indipendente e non ha bisogno della coppia per sentirsi sicuro, anche se a marzo saprà resistere alla tentazione del tradimento. Nessuna novità per i single che non hanno fretta nel cercare il grande amore.

L’ossessione verso il partner del Sagittario creerà molti problemi. Meglio ricucire il rapporto prima che si laceri. Calma piatta per i single che non sono dell’umore giusto per cercare qualcuno.

Il Capricorno si sta godendo questo 2022 all’insegna dell’amore, ma a fine marzo la continua distanza potrebbe mettere a rischio il rapporto. Per i single, fino ad inizio maggio nulla di serio in vista.

L’Acquario impegnato farebbe bene a parlare di più con il partner e chattare di meno. I single, invece, amano la loro condizione. Perché cambiare?

I Pesci impegnati potrebbero andare in crisi. Ci sarà molto da fare per tenere in piedi la relazione. Belle notizie per i single, perché marzo potrebbe essere il mese giusto. Ma toccherà a noi fare la prima mossa.