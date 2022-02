Il petto di pollo è in vetta alla classifica dei cibi che adorano i bambini. Difficilmente troveremo qualche bimbo restio a mangiare questa carne bianca. Inoltre se bollito, il petto di pollo è l’ingrediente immancabile per ogni dieta o regime alimentare ipocalorico. Altro vantaggio non trascurabile è sicuramente il prezzo economico. Il pollame e le carni bianche in genere garantiscono sempre prezzi inferiori alla carne di vitello o di manzo. Gli svantaggi a cui possiamo andare incontro sono principalmente 2: la noia e la consistenza stopposa.

Sebbene infatti il petto di pollo sia un ingrediente versatile che si presta ad innumerevoli preparazioni, si corre il rischio di stancare il palato. Inoltre date le fibre di cui è costituito potremmo ritrovarci alla fine della cottura con una fettina troppo asciutta e stopposa.

Con questa ricetta express invece, otterremo un secondo piatto morbido, invitante e colorato.

Non solo impanato al forno o in padella al limone, per cucinare il petto di pollo in modo diverso bastano due ingredienti super economici

Per questa ricetta sfiziosa ci basteranno pochi ingredienti e soprattutto molto poco costosi. Il gusto, infatti, la maggior parte delle volte è a buon mercato. Sotto questo aspetto, la cucina e la gastronomia sono i mondi più democratici che ci possano essere. Vediamo allora come grazie a due verdure, una spezia e un po’ di latte potremo realizzare una ricetta coi fiocchi.

Petto di pollo al latte con crema di carota e zenzero

Ingredienti:

Petto di pollo tagliato a fettine;

due carote;

100 ml di latte;

una patata;

un cucchiaio di zenzero tritato;

olio di oliva;

sale e pepe.

Preparazione:

Peliamo con il pelapatate una patata di medie dimensioni e le due carote. Andiamo a bollire le due verdure, le scoliamo e le mettiamo nel mixer a frullare. Aggiungiamo due cucchiai di latte e un cucchiaio di zenzero in polvere. Aggiustiamo di sale e pepe e mettiamo a parte la nostra gustosa crema. Nel caso però risultasse troppo liquida, rimettiamola in padella e lasciamola ridurre a fuoco basso. Prendiamo il petto di pollo, lo saliamo e lo passiamo nella farina. Da questo momento mettiamolo sul fuoco con un filo d’olio a rosolare con il latte rimanente. Lasciamo che il pollo cuocia e che l’intingolo di latte si addensi. Prima di terminare la cottura salare ancora leggermente. Non ci resta che servire il pollo spargendolo con la salsina di latte e a lato la purea di carote.

Quindi non solo impanato al forno o in padella ma un gustoso pollo con pochi ma gustosi ingredienti.

