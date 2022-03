La prossima settimana la primavera non sarà più alle porte, ma entrerà a pieno diritto nelle nostre vite per scombussolarle un po’. Questo periodo sarà all’insegna delle novità e dell’ottimismo e potremo dirci tutti speranzosi verso la nuova stagione e vedremo anche qualche curiosa novità avvicinarsi alle nostre finestre. Per alcuni sarà tutto semplice. Altri, come al solito, dovranno soffrire un po’ prima di vedere il compimento degli obbiettivi prefissati. Ma, come dicono le menti migliori, il presente è adesso e su questo possiamo incidere e definire chi siamo. Quindi concentriamoci sulla settimana in arrivo e vediamo cosa succederà e chi rientra nella top 10 dei segni migliori e quelli che invece saranno i più sfortunati.

Settimana di grandi novità per il Toro e camion di soldi per questo segno zodiacale finalmente baciato dalla fortuna grazie al Sole in Ariete

Il Sole ha finalmente lasciato i Pesci ed è entrato con prepotenza nell’Ariete. Tutti i segni saranno dinamici, pieni di iniziative ed energia, a pieno servizio dei nostri obiettivi. La parola d’ordine per tutta della settimana è guardare avanti, ma non troppo. Il Toro potrà finalmente lasciarsi alle spalle la sua costante incertezza e cogliere la palla al balzo. Non è il momento di pensare, programmare e definire. Bisogna assolutamente agire. Soprattutto quando il partner chiederà di fare qualcosa di intrepido e ci saranno incertezze. Le occasioni migliori si presentano quando meno ce lo aspettiamo. Ma le buone notizie sono in arrivo anche per il Leone. Finalmente può risplendere dopo tanto sonnecchiare. Riprendendosi il proprio territorio e iniziando a rincorrere le ambizioni senza paura. Questa settimana sarà ottima per raggiungere li obiettivi lavorativi prefissati. Avanti tutta.

Acquario e Capricorno non saranno così fortunati

L’Acquario deve smettere di lamentarsi. Non riesce a farsi capire e avere tutte le cose ordinate come vorrebbe? Benissimo, bisogna prendere in mano la situazione ed essere gli scrittori del proprio destino. Basta aspettare la stella, il principe, la giusta occasione. Siamo noi stessi la giusta via, la giusta stella e i nostri salvatori. Bisogna essere sicuri e inflessibili, prima di tutto verso noi stessi. Solo così si può conquistare la vetta. Se non possiamo rimanere comodi ad aspettare fino alla vecchiaia. Il Capricorno rientra tra gli sfortunati per la prossima settimana. Troppo impegnato a riprendersi, lentamente, dal letargo invernale. Potrebbero essere colpiti dalla primavera come una ventata di aria gelida, che porterà solo sconforto e rassegnazione. Meglio optare per vitamine e minerali e ristabilire i giusti valori il prima possibile. Spesso la loro tendenza a procrastinare qualsiasi decisione per tempi migliori potrebbe essere fatale in questi giorni. Settimana di grandi novità per il Toro ma questi 2 segni non saranno così tanto graziati dal Sole in Ariete.

