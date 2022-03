A inizio marzo è arrivato puntuale l’oroscopo del mese. Come si può leggere in questo articolo, infatti, abbiamo visto che è iniziato l’anno astrologico con protagonista indiscusso il Sole. In questo modo, è possibile definire questo mese di marzo come propizio per la completa conoscenza di sé stessi e per riflettere sul nostro animo più intimo. La primavera è sempre un periodo di rinascita: i fiori sbocciano e gli uccellini cinguettano. Quindi, anche per noi, è tempo di fare ammenda e riconoscere sia i nostri pregi che i nostri difetti. Cercando di tirare fuori la nostra parte più bella e colorata, lasciando magari le emozioni negative all’inverno gelido che sta ormai terminando. Ma vediamo cosa ci aspetta per questa settimana in arrivo e cosa ci riserverà il weekend che abbiamo alle porte.

Da metà marzo gioie a catinelle per Gemelli e Cancro ma attenzione a questi 2 segni zodiacali che saranno presi di mira dalla furia di Marte e Venere

Per i Gemelli la settimana finirà e inizierà con un profumo di grandiose novità. Soprattutto tra lunedì e martedì potrebbero crearsi situazioni particolarmente eccitati, dinamiche e sorprendenti. Bisogna, quindi, sfruttare ogni momento e godersi anche le sorprese più inaspettate, ma attese da tempo. Grandi favori astrali li guideranno verso la gloria lavorativa, ma con un po’ di incertezza per quella familiare. Potrebbero, infatti, crearsi dei malcontenti per parole non dette o dette male. Attenzione ad evitare ogni conflitto, poiché ora più che mai è necessario godersi appieno ogni gioia. Anche il Cancro potrà godere di un buon meritato riposo, dopo i primi giorni dell’anno caratterizzati da nervosismo e irritabilità. Si potranno finalmente lasciare alle spalle malcontenti e malintesi, per abbracciare a braccia aperte la fortuna in arrivo tra i primi giorni della settimana. Fortuna spietata anche e soprattutto in amore.

Ecco i poveri sfortunati

Per il povero Leone, invece, le sfortune non sono affatto alla porta di casa. Ma si stanno sedendo comode sul divano del soggiorno. In arrivo confusione e dispetti, soprattutto sul piano lavorativo, dove sarà necessaria una calma mai vista per il re della foresta. Solo questo lo aiuterà a ritrovare la pace sperata. Emozioni lineari e maggiori soddisfazioni arriveranno solo a settimana conclusa, ma non bisogna attendere a lungo.

Anche per lo Scorpione in arrivo emozioni forti. Potrebbe iniziare la settimana irritato come pochi al Mondo, a causa di una frase che lui stesso ha interpretato male e frainteso. Ma il diavolo per capello non sarà solo e unicamente di questo segno zodiacale. Infatti, anche gli altri che lo incontreranno rimarranno di stucco a causa delle sue continue osservazioni sarcastiche. Forse sarebbe meglio abbassare la cresta e cercare di essere più comprensivi nei confronti degli altri. Da metà marzo gioie a catinelle per i 2 segni zodiacali Gemelli e Cancro, mentre per gli altri si prospettano grandi gatte da pelare.