La festa degli innamorati è ormai passata, ma come si dice: l’amore non si festeggia un solo giorno all’anno, ma sempre. Ci sono alcuni luoghi, poi, che sembrano l’attrazione perfetta per gli innamorati.

Parigi, ad esempio, si è fatta la nomea di città dell’amore, ma ci sono tantissimi altri luoghi che raccontano l’amore. A volte lo fanno grazie all’atmosfera che si vive, ai ristoranti, alle luci calde della città, altre volte invece sono dei riferimenti più espliciti e creati appositamente.

Ci sono infatti alcuni posti nel Mondo che sono stati costruiti da zero e proprio qui l’uomo ha plasmato la natura a suo piacimento, realizzando intere città e in alcuni casi anche delle isole.

Ad esempio, a Dubai è famosissimo l’arcipelago di isole artificiali, Palm Islands, situato nel Golfo Persico. Una delle opere più grandi fatte al Mondo voluta dal Sultano Amhed Bin Sulayem.

L’isola più famosa è Palm Jumeirah, questa è a forma di palma ed è composta da un tronco centrale e 17 rami. Per realizzarla il Sultano ha chiesto i migliori ingegneri del Mondo e in 12.000 hanno lavorato a questo progetto. Anche perché l’idea era proprio quella di realizzare una vera isola, quindi fatta di sabbia. E se qui sono stati in grado di costruire delle isole artificiali nel mezzo del mare, ovviamente le possibilità sono infinite.

Esiste un luogo con due laghi a forma di cuore, la meta perfetta per gli innamorati

Infatti, nel bel mezzo del deserto di Dubai c’è un luogo artificiale immenso che si vede anche dello spazio. Questo si chiama Love Lake e sono due laghi a forma di cuore intrecciati tra loro dove ci sono anche numerosi alberi che creano la scritta Love.

Questo luogo di 550.000 metri quadrati è stato costruito nel 2018, ma in realtà praticamente nessuno sapeva della sua esistenza. E quindi se si andava a Dubai il Love Lake era una delle ultime cose che si vedevano.

Il successo mondiale arriva, però, quando il principe ereditario Hamdan bin Mohammed ha condiviso una foto di questo lago artificiale sul suo profilo Instagram. Dalla pubblicazione del post questo sito è ricco di visite, diventando uno dei luoghi più visitati. Quindi, nel mezzo del deserto esiste un luogo con due laghi a forma di cuore che si intrecciano.

