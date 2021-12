Nel report precedente facevamo notare come nonostante un rialzo settimanale del 60% le azioni WM Capital potessero ancora salire molto. Purtroppo il raggiungimento degli obiettivi rialzisti fa crollare il titolo WM Capital e adesso ci si ritrova a dover capire da quali livelli le azioni potrebbero ripartire.

La precedente proiezione rialzista ha visto le quotazioni scontrarsi con il I obiettivo di prezzo in area 0,532 euro e uscirne perdente. La settimana successiva, infatti, ha visto WM Capital fregiarsi del titolo di peggiore titolo della settimana con un ribasso di oltre il 30%.

È, quindi, iniziato un percorso ribassista che potrebbe trovare il suo punto di approdo in area 0,266 euro (II obiettivo di prezzo). Da notare che già in passato questo livello ha rappresentato un punto di partenza per interessanti rialzi. Bisognerà, quindi, prestare molta attenzione a quanto accadrà in prossimità di questo supporto. La sua rottura in chiusura di settimana, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino al III obiettivo di prezzo in area 0.094 euro. Da notare che questo livello, se raggiunto, porterebbe a un aggiornamento dei minimi storici toccati dal titolo WM Capital.

Avvertenza

Come facciamo di solito quando trattiamo WM Capital chiudiamo con una raccomandazione. WM Capital ha una capitalizzazione di poco inferiore ai 7 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 30.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Nelle fasi di forte accelerazione rialzista, invece, il controvalore medio giornaliero si aggira intorno ai 300.000 euro.

Il raggiungimento degli obiettivi rialzisti fa crollare il titolo WM Capital. Da quali livelli potrebbe ripartire il rialzo secondo l’analisi grafica?

Le azioni WM Capital (MIL:WMC) hanno chiuso la seduta del 17 dicembre in ribasso dell’11,18% rispetto alla seduta precedente a quota 0,558 euro.

Time frame settimanale