È vero che le previsioni danno ancora il Toro come uno dei segni protagonisti di quest’anno. Ma, guardando al breve, questa settimana non sarà particolarmente felice per i nati dal 21 aprile al 20 maggio. D’altronde era capitata un po’ la stessa cosa nei giorni scorsi anche all’Ariete. Dato per favorito nei prossimi mesi, ha incrociato però una prima parte dell’anno non particolarmente brillante. Vediamo quindi cosa capiterà nello specifico al Toro e chi saranno invece i 2 segni fortunati della settimana.

Ritorno di fiamma per l’Ariete star del 2022

Lo abbiamo appena accennato che l’Ariete ha vissuto un inizio 2022 più balbettante che scoppiettante. In effetti, andando a interrogare le stelle, il periodo più bello dell’Ariete dovrebbe iniziare proprio con marzo. I primi sussulti si vedranno sia in amore, con l’appoggio di Venere, che nella professione, grazie alla spinta di Saturno. Data per vincente anche l’intesa di chi convive da parecchi anni, con una bella armonia di coppia che permetterà a questo segno di dedicarsi con successo al lavoro. Attenzione che proprio in questo campo, sono previste le maggiori concentrazioni di denaro. In arrivo attraverso nuove esperienze, ma anche con promozioni e gratificazioni per la qualità del lavoro svolto.

Settimana davvero nera per il Toro mentre questi 2 segni potrebbero non solo guadagnare tanti soldi ma farsi cullare da Venere in amore

Il mese di marzo rappresenterà per le stelle un periodo, anzi il periodo, probabilmente decisivo dell’anno del Toro. La previsione parla chiaramente di un bivio sia in campo amoroso, che in quello professionale. Occhio che il Toro potrebbe ritrovarsi da solo a fare queste scelte. Nel senso che non ci sarà nessun pianeta ad aiutarlo. Quindi, tutte le decisioni graveranno sulle spalle della famiglia per chi è sposato. Il consiglio è quello di procedere con cura e attenzione, per non rischiare di sbagliare un percorso di sola andata. Soprattutto la fase lavorativa sarà quella che richiederà concentrazione e determinazione in una scelta che potrebbe rivelarsi determinante.

La Vergine si presenta sotto la scorta di Venere

Settimana davvero nera per il Toro mentre questi 2 segni, tra cui la Vergine, sono decisamente sul podio dei fortunati. Dopo l’Ariete, sarebbero i nati dal 24 agosto al 22 settembre i più fortunati. In amore la compagna di viaggio è niente meno che Venere. Nella professione, il futuro sembrerebbe davvero roseo, ma presenta proprio in questi giorni, qualche piccolo ostacolo. Nulla di insormontabile, ma attenzione che sul cammino del successo potrebbe nascondersi qualche piccola trappola.

Approfondimento

