Col ritorno della bella stagione si riproporranno anche i problemi degli insetti. Dalle mosche alle zanzare, passando anche per api e vespe. Ma mentre dobbiamo stare attenti a preservare le regine del miele, le vespe possono rappresentare un vero e proprio pericolo. Soprattutto per bambini e animali di casa. Non dimentichiamo che le vespe ora escono dal letargo e possono andare a nidificare in angoli del giardino e del balcone. Magari anche proprio in corrispondenza dei giochi dei nostri bambini come scivoli, altalene e porticine da calcio. Cerchiamo allora di capire come provare a intervenire senza farci prendere dal panico e senza magari infortunarsi.

Il tradizionale rimedio pratico ed efficace della nonna

Quando è comparso nelle nostre case l’aspirapolvere le nonne ne hanno intuito anche un altro uso alternativo ma molto pratico. Assieme alla polvere le mitiche nonne hanno infatti intuito che questo prezioso elettrodomestico può aspirare anche i ragni e le vespe. Magari con l’aiuto di una scopa lunga e, approfittando proprio di queste giornate a cavallo tra l’inverno e la primavera, quando le vespe sono ancora abbastanza stordite dal letargo. Unitamente all’aspirapolvere, le nonne conoscevano anche un altro rimedio che arriva direttamente dalla natura. Ovvero, la creazione di una soluzione casalinga fatta con acqua e menta piperita. Un insetticida naturale particolarmente odiato dalle vespe per il suo odore molto intenso.

Ecco finalmente svelate tutte le strategie con cui potremmo rimuovere un nido di vespe senza farci del male

Dal mondo del lavoro potremmo invece fare nostro un sistema molto pratico per liberarci dei nidi di vespe. Ed è quello di usare un estintore. Sparandolo direttamente sul nido, munendoci però magari di una mascherina, andremo a risolvere il problema. I più coraggiosi, invece, armati di guanti e sacchetto della spazzatura, potrebbero avvolgerci il nido, andando a buttarlo poi nel bidone. Cosa che bisogna fare però assolutamente di notte e col favore del buio e solo usando la massima prudenza. Un metodo molto casalingo da usare se proprio non abbiamo nulla in casa per contrastare le vespe.

Attenzione che questo è il periodo per nidificare

Ecco finalmente svelate tutte le strategie con cui potremmo eliminare i nidi di vespe, che proprio a breve potrebbero nidificare. Tra marzo e aprile, soprattutto se la primavera è calda, la vespa regina inizia la fondazione del nido e della nuova colonia. Seguiranno settimane di popolamento che andranno sino al successivo autunno. Per questo, nelle prossime settimane sarà meglio fare attenzione e monitorare nel caso di presenza di vespe in giardino o sul balcone. In ogni caso si raccomanda di rivolgersi agli esperti laddove non si sia pratici, si possano riscontrare allergie agli insetti o il problema persista.

