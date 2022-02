C’eravamo lasciati con un Ariete leggermente appannato e un Toro invece scalpitante. Ci riferiamo ai due segni che le stelle avrebbero pronosticato come grandi protagonisti del 2022. Questa prima settimana di marzo vedrà capovolgersi le loro posizioni, col Toro in coda alla classifica dell’oroscopo. Saranno invece dei giorni felici per i nati dal 21 marzo al 20 aprile, non soli, ma in buona compagnia. Vediamo infatti chi sarà a contendere all’Ariete il dominio settimanale della fortuna. Torna protagonista della settimana l’Ariete ma occhio a questi altri segni.

Giove e Saturno appoggiano incondizionatamente l’Acquario

Buone, anzi ottime notizie in arrivo per l’Acquario, chiamato a una settimana all’insegna del successo. Oltre a Giove e Saturno, attenzione che si sta avvicinando nel segno anche Venere. Ci sono quindi tutte le prospettive per risvegliare dal letargo invernale i nati sotto questo segno. In modo particolare, le stelle sembrerebbero indicare due vie:

incontri piccanti e particolarmente stimolanti per i single;

solidità familiare, con prospettive di crescita e investimenti per le coppie già rodate.

Per quanto riguarda la professione, è Saturno a dare la sveglia all’Acquario. Il letargo invernale sembra finito e ci sono nuove energie pronte per scommesse professionali potenzialmente vincenti. Arriverebbero degli introiti importanti e delle soddisfazioni lavorative notevoli.

Torna protagonista della settimana l’Ariete ma i 2 segni che faranno soldi sono altri 2 che avranno Giove e Saturno solidi alleati

Ariete, Acquario, ma anche i Gemelli, tra le star di questo inizio mese. Come nel caso dei colleghi dell’Acquario, anche i Gemelli stanno per incrociare il loro passaggio con la dea dell’amore. Venere si mostra disponibile sia alle nuove storie che a rinforzare quelle sbocciate da un po’. Per quanto riguarda invece le famiglie, anche in questo caso il periodo sarebbe buono per progettare le vacanze e investire qualche “soldino”. Un ritorno come protagonista dell’Ariete ma attenzione che i nati dal 21 maggio al 21 giugno sarebbero sulla buona strada anche delle entrate economiche. A differenza però degli altri due segni che abbiamo visto sopra, la strada sembrerebbe più in salita. Non per la mancanza di fortuna o di voglia di far bene, ma ci sarebbe la controparte professionale pronta a tenderci delle trappole. Nessun problema, però, perché tutti i pianeti alleati garantirebbero il successo,

Approfondimento

Tanta fortuna e parecchi soldi in arrivo secondo l’oroscopo cinese per questo segno e 5 annate attese da marzo in poi a grandi cambiamenti