Tra qualche giorno volteremo pagina al calendario per accogliere un nuovo mese e cioè quello di maggio. Con questo ci troveremo nel mezzo della primavera inoltrata, in un periodo dell’anno in cui le temperature iniziano ad assestarsi verso il caldo cocente dell’estate. Ci avviamo, quindi, verso giornate estremamente lunghe, con un Sole che illuminerà il cielo fino alle 19:00, fondamentale per ricaricare le pile post lavoro.

Come sempre, per sapere più nel dettaglio come sarà complessivamente questo mese possiamo consultare l’oroscopo. Nel continuo via vai di pianeti e risvolti astrologici è proprio lui a tenere le fila del discorso che è la nostra vita, fatto di amore, soldi, famiglia, salute e amicizie.

In generale, i 31 giorni di maggio daranno quasi a tutti i segni la possibilità di rimettersi in carreggiata, offrendo tantissime opportunità, anche last minute. La libertà, poi, sarà lo “spirito guida” di questo mese, ricco di quei finali a sorpresa tanto cari all’oroscopo.

Queste, però, non sono altro che delle indicazioni generali, le linee guida di un tracciato immaginario entro cui si muoveranno i 12 dello zodiaco. In particolare, nell’articolo di oggi, scopriremo chi si piazzerà sul podio e chi, invece, farà qualche fuori pista.

Maggio lastricato d’oro per questi 3 segni zodiacali, fortuna in amore per il Sagittario mentre quest’altro protagonista dell’oroscopo vivrà qualche difficoltà

Partiamo da una tripletta fortunatissima, che vivrà un’impennata dal punto di vista economico e sarà sommersa di soldi.

L’Ariete è il primo segno a farne parte e diventerà il vero re Mida dell’azienda. Ogni cosa che passerà dalle sue mani si trasformerà in oro, per esempio un contratto con qualche nuovo cliente. Però, d’oro diventeranno anche le idee che attraverseranno la sua mente, mostrandosi particolarmente abile nel problem solving e guadagnando punti in più con il capo.

Anche il Toro vivrà un destino simile travestendosi da zio Paperone. In particolare, a lavoro ci saranno nuove opportunità di crescita e queste potrebbero essere l’incentivo giusto per fiutare qualche buon affare e investire.

Il trio, però, si completa con il segno del Cancro e la sua parola d’ordine sarà successo. Nel dettaglio, la voglia di fare e la grinta saranno alle stelle e cavalcando quest’onda si potrebbe sfruttare il momento per sguinzagliare le proprie doti da imprenditore.

Affari di cuore

Quindi, sarà un maggio lastricato d’oro per questi 3 segni zodiacali. Il Sagittario, invece, riempirà le tasche di sentimenti, vivendo un mese d’amore a tutto spiano.

Con il proprio partner sarà capace di ritrovare l’equilibrio, introducendo nella coppia tantissimi momenti di svago che rafforzeranno il rapporto. I single, al contrario, vestiranno i panni di veri latin lover, trovando l’anima gemella o trasformando un flirt in una relazione stabile.

Un segno meno fortunato

Il mese di maggio, però, non avrà solo risvolti positivi e il segno che potrebbe vivere tanti momenti di down sarebbe quello della Vergine.

In amore, potrebbero farsi avanti discussioni che potrebbero minare i pilastri della coppia. Infine, un momento di valutazioni e stravolgimenti potrebbe arrivare anche a lavoro e nell’ambito delle amicizie.

Lettura consigliata

Nessuno ci avrebbe scommesso 1 euro ma queste coppie di segni zodiacali sono super compatibili e cariche di passione