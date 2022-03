Settimana da Paperoni per Cancro e Bilancia mentre i Leone e questi 2 segni zodiacali dovranno stringere la cinghia secondo l’oroscopo

Siamo all’inizio della seconda settimana di marzo ed è già il tempo di chiedere alle stelle cosa ci riserveranno i prossimi sette giorni. Il Toro e altri 2 segni dovranno approfittare di questi momenti per prepararsi a una primavera che si annuncia difficilissima. Altri, invece, potranno approfittare della splendida congiunzione astrale che inizia oggi. È infatti in arrivo una settimana da Paperoni per Cancro e Bilancia. L’oroscopo relativo ai soldi li vede al top, al contrario del Leone e di questi 2 segni che dovranno fare grande attenzione alle finanze.

Portafoglio pieno e soddisfazioni in arrivo per Cancro e Bilancia

Il Cancro è stato forse il segno più martoriato dalle stelle in questi primi due mesi dell’anno. Ma finalmente i Pianeti stanno iniziando ad allinearsi nel modo giusto. Il 10 marzo Mercurio passa in trigono nei Pesci e porta creatività, spirito d’iniziativa e soprattutto fortuna. Fortuna che si potrebbe tradurre in vincite economiche o in un miglioramento di stipendio. A migliorare ulteriormente la situazione Giove e il Sole che favoriranno dialogo e relazioni.

Dopo tanta fatica i Bilancia inizieranno a cogliere i frutti di quanto seminato a inizio 2022. Il merito è di Marte e Venere che daranno una grossa mano nei rapporti interpersonali e lavorativi. I Bilancia appariranno irresistibili e riusciranno a far fruttare questo magnetismo stringendo ottimi accordi economici.

Il Leone dovrebbe fare attenzione alle spese pazze

La settimana inizierà davvero male per i Leone con la Luna in Toro a rendere esplosive tutte le situazioni. In più arriveranno anche Saturno e Mercurio in opposizione a complicare le cose. I Leone avranno voglia di staccare da tutti e togliersi qualche soddisfazione con lo shopping. Attenzione a non esagerare. Le spese pazze non sono la soluzione.

Il Sagittario è un altro segno che dovrà fare grande attenzione al portafoglio in questa settimana. Se da un lato Venere e Marte forniranno voglia di fare e stimoli, dall’altro Mercurio sarà pronto a mettere i bastoni fra le ruote. Potrebbero non mancare le sorprese negative e c’è il rischio che salti all’improvviso qualche accordo di lavoro. Meglio mettere qualcosa da parte in attesa di tempi migliori.

Situazione complessa da decifrare anche per i Gemelli. Marte rifornirà i nati sotto questo segno di energie, ma non vanno assolutamente sprecate. L’entusiasmo potrebbe trasformarsi in incoscienza per colpa di Giove e Mercurio in opposizione. Meglio muoversi con i piedi di piombo se ci sono contratti da firmare e risparmiare i soldi per spese davvero utili.

