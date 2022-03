Caro bunker quanto mi costi, è boom di richieste ed ecco quali sono i più lussuosi al Mondo

Fino ad una settimana fa, nei sogni e nei piani degli italiani c’era l’idea di investire nel mattone in senso per così dire tradizionale. Magari per molti, i risparmi di una vita erano rivolti all’acquisto di una casa dove poter trascorrere al meglio periodi di vacanza o godersi la pensione. Per chi la prenderà, beninteso. Posti di mare, montagna. Campagne silenziose e habitat confortevoli. In un baleno, l’agenda delle priorità e il paniere dei bisogni è cambiato. Molte agenzie immobiliari si sono viste l’arrivo di domande circa la richiesta di case con bunker. Molti solo a scopo informativo, altri, soprattutto nel centro Nord, realmente starebbero facendo il pensiero.

Il disastro sfiorato alla centrale di Zaporizhzhia in Ucraina, unito alle minacce di Putin hanno allertato i più ansiosi. Per non parlare di quel tarlo che molti hanno in testa. E riguarda la domanda se la decisione UE di fornire armi all’Ucraina può infastidire lo zar. Ma soprattutto in che misura. E lo capiamo dalle continue precisazioni da parte dei nomi che contano con l’affermazione «l’Italia non è in guerra». Tuttavia, se mai dovesse esserci un attacco nucleare in ogni dove in Europa, il botto (e gli effetti) arriverebbero fino a noi.

I costi

Caro bunker quanto mi costi. Da ricerche sul web apprendiamo che la costruzione di un bunker costa dai 2 ai 3.000 euro al metro quadrato. Se pensiamo che lo spazio utile necessario, a voler essere parchi, dev’essere di almeno 30-40 metri, i costi si aggirano dai 60 ai 90mila euro. Ovviamente la cifra può salire in base alla metratura. Rispetto agli annunci di vendita, riportiamo la descrizione di uno tra gli altri: «[…] a caratterizzare questo immobile è un bunker antiatomico presente nel piano interrato, costruito secondo i concetti dei bunker svizzeri, che permette in caso di contaminazione nucleare, la sopravvivenza al suo interno per circa 80 giorni».

L’occorrente

All’indomani del rischio sfiorato in Ucraina, la Svizzera ha pubblicato un vademecum con indicazione dell’occorrente da tenere in un bunker. Tra le altre indicazioni, spiccano le riserve di acqua, almeno 10 litri a persona. Poi scorte alimentari che possano bastare per almeno 8 giorni puntando su cibi a lunga conservazione. Medicinali, quelli consueti che magari molti prendono regolarmente e altri di emergenza. Inoltre, il Paese che per molti rappresenta il “paradiso” in terra, avrebbe raccomandato l’acquisto di compresse di iodio, radio e app utili a rimanere in contatto con il Mondo esterno.

Può fare specie, ma ci sono persone ricchissime che ci hanno pensato da tempo e vantano bunker degni di una vacanza da sogno. Mondi sotterranei dotati di ogni comfort e fonti di divertimento mentre fuori il Mondo crolla. Nella Repubblica Ceca c’è Oppidum, annidato tra le montagne. Super lussuoso, è considerato il più «grande bunker miliardario del Mondo». All’interno pare ci sia una palestra, un cinema e un centro benessere. Molti ultraricchi pare abbiano scelto la Nuova Zelanda per le dimore super sicure e ci avrebbero pensato anzi tempo. Quando il Mondo era in pace e il giorno del “giudizio” appariva pura fantascienza. D’improvviso tutto è cambiato anche e soprattutto per i comuni cittadini.

Decisamente sprovveduti. Per cui molti si trovano a pensare a come sopravvivere. È un vero boom di richieste per i bunker. Ecco quali sono i più lussuosi al Mondo e come procedere per non farsi trovare impreparati. E salvarsi la pelle.