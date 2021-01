Preparare cosmetici fai da te è più facile di quanto si pensi ed è anche divertentissimo. Con questo articolo scopriamo sette erbe capaci di purificare e rinfrescare il viso. Preparare da sé i prodotti di bellezza significa anche risparmiare.

Questa lozione si basa sulle proprietà di queste erbe che andremo a scoprire. Infatti, la lozione alle sette erbe, oltre a purificare e rinfrescare il viso, ha effetti anche astringenti ed emollienti. Prima di scoprire quali erbe hanno proprietà strabilianti è bene sottolineare la presenza nella lozione della vodka. Quest’ultimo è un alcol dolce, naturale e privo di odori, spesso utilizzato in cosmesi e nei profumi. Inoltre c’è la glicerina vegetale capace di ammorbidire e proteggere la pelle dalla disidratazione.

Gli ingredienti da usare

Logicamente dopo aver letto, questa prima parte dell’articolo, la curiosità è cresciuta. I Lettori hanno necessità di apprendere quali ingredienti usare per fare questa lozione alle sette erbe.

Ebbene, i nostri Esperti di ProiezionidiBorsa hanno scelto di indicare le quantità degli ingredienti in modo da ottenere un flacone da 100 ml. Usare 500 ml di acqua distillata, 20 ml di vodka e 5 ml di glicerina vegetale. Le erbe da utilizzare sono 10 g menta fresca, 5 g basilico fresco, 10 g verbena fresca, 10 semi cardamomo verde. Inoltre completano l’elenco degli ingredienti 1 cucchiaio fiori di lavanda, una scorza di un limone, 5 boccioli di rosa, 3 gocce estratto di semi di pompelmo.

Come preparare la lozione alle sette erbe

Ora, vediamo le istruzioni per preparare la lozione alle sette erbe. tritare grossolanamente la menta, il basilico e la verbena, versare poi le erbe in una casseruola.

Aggiungere le rose, la scorza di limone senza la parte bianca, i semi di cardamomo e i fiori di lavanda. Fare bollire il tutto nell’acqua distillata. Quando l’infuso si è raffreddato, versare il tutto attraverso un colino per rimuovere le erbe.

Successivamente, prendere un filtro da caffè o una mussola fine per filtrare. Versare 75 ml d’infuso in un flacone pulito. Aggiungere la vodka, la glicerina e l’estratto di semi di pompelmo. Infine per miscelare bene il tutto chiudere il flacone e agitare. Fare riposare la lozione per tre giorni. A questo punto sono pronte ad entrare in azione le sette erbe capaci di purificare e rinfrescare il viso.