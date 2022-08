Serve la licenza media per 29 posti a tempo pieno e indeterminato

Per chi aspira a un impiego nel pubblico a tempo indeterminato, la via del concorso è quasi sempre obbligata. Al riguardo, anche l’estate si sta rivelando ricca di opportunità di inserimento professionale. Da Nord a Sud, dagli Enti locali a quelli territoriali e sanitari, le occasioni si inseguono e moltiplicano.

In questa sede sintetizziamo i passaggi chiave del bando indetto da I.P.A.V., il cui estratto è presente sulla G.U. n. 62 del 5 agosto. Ricordiamo che l’I.P.A.V. (Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane) eroga servizi socio assistenziali alla persona ed è impegnata in attività culturali per la città di Venezia. Vediamo di cosa si tratta, anticipando solo che serve la licenza media per 29 posti messi a concorso.

Le figure ricercate a tempo pieno e indeterminato

In sostanza I.P.A.V. ricerca 29 operatori socio sanitari a tempo pieno e indeterminato. La categoria dei futuri assunti è la B, posizione economica B1 del CCNL Funzioni Locali. Il bando prevede delle riserve di posti tra tutti quelli disponibili. Nove posti, infatti, sono destinati ai militari volontari congedati ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D. lgs. 66/2010. Le nuove risorse, infine, saranno inserite presso i centri servizi per anziani non autosufficienti gestiti dall’Ente lagunare e divisi tra Venezia e Mestre.

Uno sguardo ai requisiti generici e specifici di partecipazione al bando

L’art. 2 tratteggia quali siano i requisiti generali di ammissione alle selezioni. Si parte dalla cittadinanza italiana o altro Stato membro UE, salve le equiparazioni previste per legge. Poi incontriamo l’idoneità piena e incondizionata alle mansioni collegate al profilo da ricoprire e un’età inferiore a quella di messa a riposo d’ufficio. Ai candidati è richiesta la posizione regolare nei confronti dell’eventuale obbligo di leva e l’assenza di condanne penali.

Parimenti non bisogna risultare licenziati o destituiti o allontanati e similari da un precedente pubblico impiego. Tra i requisiti specifici (art. 3) incontriamo il possesso della licenza media, ovvero l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Inoltre occorre l’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) così come dettagliatamente specificato nel bando.

Serve la licenza media per 29 posti a tempo pieno e indeterminato

Nella procedura online di iscrizione al concorso il candidato deve allegare anche la ricevuta del versamento delle spese di concorso. Esse ammontano a 15 euro e vanno in favore di I.P.A.V., secondo la causale indicata al punto 4 del testo ufficiale. Quanto ai termini, infine, essi sono fissati in 30 giorni successivi a quelli di pubblicazione dell’estratto in G.U. (quindi il 5 settembre). La procedura di selezione potrebbe iniziare dalla preselezione qualora l’Amministrazione lo ritenesse opportuno. Tutto dipende dal numero di istanze pervenute.

Le prove d’esame vere e proprie si snodano invece in una prova scritta e una orale (massimo 30 punti per ciascun test). Gli ultimi 10 punti (al massimo) sono attribuiti in funzione dei titoli posseduti (e ammessi dal bando). Come sempre invitiamo i Lettori interessati alle selezioni a consultare il testo ufficiale per gli eventuali dubbi e/o chiarimenti.

