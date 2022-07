448 offerte di lavoro anche a tempo indeterminato per lavorare in Amazon

Tantissimi nuovi annunci di lavoro arrivano dal colosso Amazon per le sedi e gli stabilimenti di tutta Italia. C’è spazio per candidati laureati e specializzati, ma anche per coloro che non hanno mai avuto esperienze in ruoli simili. Il requisito di titolo di studio varia a seconda del profilo selezionato, così come la modalità di assunzione. Di seguito proponiamo alcune fra le offerte più interessanti per accessibilità dei requisiti e condizioni contrattuali.

Le posizioni aperte

Ben 448 nuove offerte di lavoro anche a tempo indeterminato in Amazon per cui è possibile candidarsi. Nella lista delle più accessibili non può mancare “Customer Service – Delivery Station Liaison (DSL)”. La risorsa selezionata in questo ruolo avrà il compito di fornire un servizio clienti in sede. Attraverso il suo contributo, darà alla clientela informazioni accurate sulla localizzazione di un ordine e suggerirà ad Amazon il modo più breve per recapitarlo. Nello specifico, si occuperà della gestione dei contatti a voce o scritti, di mettersi in collegamento con i corrieri e risolvere eventuali conflitti. Requisiti necessari sono una conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale, di livello almeno B1 CEFR. Seguono esperienza pregressa in ambito servizio clienti, dimestichezza con l’utilizzo della piattaforma Office, proattività e autodisciplina. In via preferenziale, si richiede una buona attitudine al lavoro di gruppo.

Non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio per il ruolo di “Manutentore industriale”. Tuttavia, è indispensabile che il candidato interessato abbia tutte le conoscenze richieste per lo svolgimento delle mansioni previste. Pertanto, non devono mancare esperienza nei sistemi di manutenzione preventiva pianificata, nel rilevamento dei guasti in ambito dei sistemi di automazione o MHE. Seguono competenze base nell’area officina, saper leggere ed interpretare schemi meccanici ed elettrici e la disponibilità a lavorare su turni.

448 offerte di lavoro anche a tempo indeterminato per lavorare in Amazon

La lista completa degli annunci di lavoro disponibili in Amazon, così come i canali per inviare candidatura, sono consultabili sulla piattaforma dedicata. Per altre posizioni aperte accessibili, poi, potremmo prendere in considerazione anche le opportunità in Tigotà. Basta il diploma per accedere a buona parte di queste.

