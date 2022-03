Tra le cattive abitudini che stanno scomparendo negli ultimi tempi, una delle più diffuse era quella di non lavarsi le mani. Mentre uno dei gesti che facciamo più spesso durante la giornata è quello di toccarci i capelli. Due cose che fatte insieme possono creare dei problemi. Toccarsi spesso i capelli con le mani sporche o frequentare posti troppo inquinati o stare in stanze piene di fumo, può portare a una produzione eccessiva di sebo del cuoio capelluto. Anche i comportamenti opposti possono avere conseguenze simili. Lavarsi i capelli troppo spesso o spazzolarli in continuazione non è una buona abitudine.

Non solo problema estetico

I depositi di secrezioni sebacee che rendono unti i capelli creano un inestetismo difficile da nascondere. Ma non solo. È la salute dei capelli a venire penalizzata perché a lungo andare, le fibre potrebbero indebolirsi rendendoli spenti. Ma i capelli unti potrebbero anche rivelarci una situazione di stress a cui il nostro organismo è sottoposto.

In questi casi siamo portati a lavarli più spesso utilizzando i prodotti più svariati che invece di risolvere il problema potrebbero peggiorarlo. Più i capelli sono sollecitati con massaggi, balsami e phon e maggiore è la possibilità che il sebo si depositi in una quantità eccessiva. Oltre a ciò, anche l’alimentazione contribuisce a minarne la salute nel momento in cui una dieta poco bilanciata sia carente di nutrienti importanti come per esempio minerali e omega 3.

I rimedi naturali che hanno proprietà antisettiche e antinfiammatorie sono i più indicati. Alcuni di questi li troviamo in giardino come il ginepro, altri in cucina come certi amidi utili in pasticceria. Senza utilizzare shampoo e acqua possiamo preparare maschere o impacchi con cui risolvere questi problemi che non sempre hanno a che fare con l’igiene.

Senza utilizzare shampoo e acqua, togliamo l’unto dai capelli prendendo in prestito dalla cucina questo amido finissimo che utilizziamo per i dolci

La maizena è un amido di mais raffinato che spesso sostituisce la farina 00 e che ha un contenuto di acqua maggiore e per questo si presta alla creazione di impacchi che portano molti benefici ai capelli.

Utilizzato per la creazione di prodotti di bellezza ammorbidisce la cute e lenisce le infiammazioni. Può essere utilizzata per eliminare l’unto dei capelli così come avviene con il borotalco.

Cospargendolo sui capelli dobbiamo massaggiare le radici dove solitamente lo sporco si accumula. La differenza sta nella quantità. Basta una piccola dose di maizena con cui effettuare il massaggio e un panno o una spazzola per eliminare quella in eccesso. I vantaggi che otteniamo dal lavaggio dei capelli con acqua e shampoo a giorni alterni sono tanti. I capelli non vengono stressati e la produzione e il deposito di sebo diminuisce notevolmente. La maizena utilizzata con il miele rafforza e idrata le fibre sia nelle radici che nelle punte e facilita la piega anche con capelli mossi e spenti.