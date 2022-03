Quando si ha voglia di un dolce fatto in casa, vi sono degli ingredienti che sembrerebbero indispensabili nella preparazione. Non parliamo solamente di uova o farina, ma anche dell’utilissima fecola di patate. Questo addensante naturale rende più morbide torte e biscotti e dona alle creme la compattezza che mancava.

Per questo molti non ne possono fare a meno e quando manca in dispensa ci si potrebbe mettere le mani nei capelli. Eppure, già in altre occasioni abbiamo visto come anche gli ingredienti ritenuti insostituibili si possano rimpiazzare. Anche con la nostra formidabile fecola il discorso non cambia.

Grazie a un ingrediente troppo spesso sottovalutato e trascurato, potremo ricominciare a sfornare i nostri dolci preferiti in tutta tranquillità. Vediamo di quale si tratta e come utilizzarlo in cucina.

Farina d’avena

Vi sono più soluzioni possibili con le quali sostituire la preziosa fecola di patate quando dobbiamo preparare una ricetta squisita. Alcuni, proprio come lei, sono amidi; ricordiamo la maizena, la frumina o l’amido estratto dai chicchi del riso.

Anche alcune tipologie di farine, in realtà, si rivelano ottimi addensanti perfetti per i nostri propositi culinari. Tra queste la classica farina di grano, quella di cocco o mandorle o la più particolare farina di tapioca. Ma un ottimo alleato delle nostre ricette potrebbe rivelarsi la farina d’avena. Ecco l’addensante naturale che svolterà la situazione a nostro favore.

È un prodotto ricavato dalla macinazione del famoso cereale, in grado di donare consistenza e sapore a molti piatti sia dolci che salati. Volendo potremmo anche prepararla in casa in poche mosse. Ci basterà frullare dei fiocchi d’avena con un robot da cucina, e il gioco è fatto.

Ecco l’addensante naturale da usare al posto della fecola di patate con cui preparare creme e dolci morbidissimi e sfiziosi

La farina di avena sarà la nostra migliore arma per realizzare un’infinità di piatti. Dalle semplici minestre alle creme, fino a golosi biscotti e plum-cake. Anche se forse la si conosce prevalentemente perché usata nella preparazione del celebre porridge inglese, da gustare a colazione.

Possiamo sperimentarla per dare vita all’impasto di favolosi biscotti alla cannella, o nella base per una deliziosa torta alle mele. Ma si trova benissimo anche come ingrediente per una freschissima cheesecake casalinga.

Nel caso avessimo finito le idee, non scordiamoci che i nostri fiocchi d’avena sono perfetti per una prima colazione sana. Accompagniamoli con una tazza di latte o una coppetta di yogurt bianco per iniziare al meglio la giornata.

