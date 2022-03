Senza uova e senza glutine queste deliziose crêpes facili e veloci da preparare con un ingrediente speciale ricco di sali minerali

Le classiche crêpes sono buonissime e gustose. Ma se vogliamo provarne una versione altrettanto buona e particolare possiamo provare senza uova e senza glutine queste deliziose crêpes al grano saraceno, o anche dette gallette bretonne. Sono infatti tipiche della Bretagna e conosciutissime in tutta la Francia.

La loro particolarità è proprio il grano saraceno. Che non è un vero cereale, ma piuttosto una pianta erbacea che contiene molti sali minerali, tra cui calcio e vitamine. Inoltre, ha un buon valore nutrizionale poiché ha una discreta percentuale di proteine e amminoacidi essenziali. In Italia viene spesso utilizzato sotto forma di farina per preparare tipici tipi di pasta come, ad esempio, i pizzoccheri della Valtellina. Ma ora vediamo come preparare l’impasto di queste gustosissime crêpes. Che potremo poi condire con ciò che più ci piace. Si potranno poi farcire sia dolci che salate.

Senza uova e senza glutine queste deliziose crepes facili e veloci da preparare con un ingrediente speciale ricco di sali minerali

Iniziamo col vedere quali sono gli ingredienti per prepararle e procuriamoci una padella antiaderente di dimensioni medie.

Ingredienti per circa 12 crêpes:

300 g di farina di grano saraceno;

600 ml di acqua naturale;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 cucchiaino di sale rosa.

Mettiamo la farina di grano saraceno e il sale rosa in una ciotola. Aggiungiamo lentamente tutta l’acqua e mescoliamo con una frusta fino ad ottenere una pastella liscia ed omogenea. Aggiungiamo l’olio e facciamo amalgamare bene al resto del composto. Ungiamo bene con l’olio la padella antiaderente e versiamo un piccolo mestolo di pastella. Regoliamoci secondo le dimensioni della nostra padella per fare in modo che il liquido si distribuisca bene su tutta la superficie, creando uno strato piuttosto sottile. Le crêpes, infatti, una volta cotte, dovranno risultare leggere.

Facciamo cuocere per circa 1-2 minuti girando una volta e facendo cuocere per ancora un paio di minuti. Una volta cotte, mettiamole in un piatto piano a raffreddare. Proseguiamo in questo modo finché finiamo tutta la pastella.

Ed ora ecco alcuni suggerimenti di farcitura

Per la versione salata:

classica: prosciutto cotto, formaggio groviera e uovo all’occhio di bue;

formaggio roquefort e noci;

salmone affumicato e formaggio fresco;

ai funghi.

Per la versione dolce:

tutti i tipi di marmellata;

cioccolato fuso;

frutta fresca tagliata a pezzetti;

miele.

In ogni caso, potremo condirle come preferiamo e gustarle in ogni momento della giornata.

