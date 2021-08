Più volte con il Team di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato delle piante e della loro straordinaria bellezza. Di quanto sia sfizioso e al tempo stesso economico, utilizzarle come complementi di arredo nonché per abbellire i nostri terrazzi e balconi. Ma anche di come fertilizzarle in modo naturale e curarle .

Oggi invece vi parleremo di una pianta poco conosciuta eppure tanto adatta alla stagione che viviamo.

I nostri balconi saranno bellissimi e coloratissimi con questa pianta che pochi conoscono

Stiamo parlando dell’iresine.

Molto apprezzata per il colore delle sue foglie, questa pianta può davvero abbellire i nostri ambienti in modo unico.

Quella più attraente è sicuramente l’iresina con foglie di una colorazione porpora o violacea, quasi tendente al fucsia.

Vediamo dove posizionarla

È una pianta che richiede tanta luce quindi l’ideale sarebbe metterla sui nostri balconi, così da renderli colorati e attraenti.

Pur essendo una pianta che non risente delle temperature estive elevate, quando queste sono particolarmente alte, è bene intervenire. Aumentando le innaffiature e integrando poi con delle vaporizzazioni sulle foglie per mantenerle brillanti.

Tutto sommato quindi è una pianta che non richiede molte cure. Per cui se posizionata nel posto giusto ci stupirà con i suoi intrecci di colori.

Non rinunciamoci quindi! Infatti, i nostri balconi saranno bellissimi e coloratissimi con questa pianta che pochi conoscono, e davvero unica.

Attenzione però al freddo

Questa pianta spettacolare per il cromatismo delle foglie non ha uno sviluppo rapido.

Tuttavia, per mantenerla densa e compatta, è preferibile cimare periodicamente gli apici dei rami. In tal modo andremo a stimolare lo sviluppo di nuovi germogli che avranno una colorazione sempre più vivace.

L’unica attenzione da prestare è riporla, durante l’inverno, in luoghi chiusi, visto che teme il freddo. L’alternativa potrebbe essere la pacciamatura. In tal modo preserviamo la pianta dai rigori invernali con la possibilità di rigoderne poi a partire dalla tarda primavera.

Ma ecco il segreto in più

Essendo una pianta molto resistente e dall’effetto cromatico molto attraente, il segreto in più sarebbe utilizzarla per gli addobbi.

Preparare infatti una tavola ponendo al centro alcune piantine di iresine significherebbe personalizzare i nostri arredi. Ma soprattutto dare un tocco di colore unico agli ambienti, lasciando così a bocca aperta i nostri ospiti.

Anche la tavola più semplice, preparata in un ambiente spartano, decorata con queste piantine, diventerebbe unica ed attraente.