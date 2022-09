In questo inizio di autunno molti di noi amano usare la zucca, un ingrediente tipico dei mesi più freddi. A renderla così amata non è solo il suo gusto unico, anche le interessanti proprietà nutrizionali la rendono regina dell’autunno. Perfetta per piatti come minestre e sformati, è anche ottima come base per sughi, intingoli e ripieni. Oggi vogliamo proporre una variante ai classici cannelloni. Grazie a pochi e genuini ingredienti potremo preparare un primo piatto gustoso e nutriente. Ecco perché senza glutine e vegetariani i cannelloni alla zucca sono anche semplicissimi da preparare.

Un ingrediente versatile e gustosissimo

Se siamo intolleranti al glutine o semplicemente vogliamo variare l’alimentazione dobbiamo conoscere il grano saraceno. Questo pseudocereale ci permette di preparare pane, dolci e molto altro. Grazie al suo colore e gusto unici renderà i nostri piatti davvero inconfondibili. Se in Italia non molti conoscono ed usano questo ingrediente, non è così ovunque. Nel Nord della Francia, per esempio, è la base di uno dei piatti tipici, la galette. Oggi partiremo proprio dalla galette per creare un primo strepitoso.

Avremo bisogno di due uova, 150 g di farina di grano saraceno e 350 ml di acqua. Possiamo mescolare in una ciotola gli ingredienti servendoci di una frusta. Per ottenere un impasto cremoso possiamo usare una frusta elettrica. Dopo aver fatto riposare per almeno due ore possiamo iniziare a cuocere le nostre galette. Ungiamo con del burro una padella e servendoci di un mestolo creiamo una crepe rotonda e sottile.

Senza glutine e vegetariani i cannelloni alla zucca sono il piatto dell’autunno

Una volta che abbiamo le nostre crepes pronte, possiamo procedere a preparare il ripieno. Mettiamo un aglio a soffriggere in padella e poi la zucca tagliata a dadini. Sfumiamo con un po’ d’acqua e facciamo cuocere per almeno venti minuti. Poi, dopo aver fatto intiepidire possiamo frullare assieme a 250 grammi di ricotta fresca e sale e spezie. Consigliamo di usare del pepe e dei semi di sesamo.

Ora possiamo iniziare a creare in nostro piatto. Ripieniamo le galette con il ripieno alla zucca ed infine attorcigliamo per ottenere dei cannelloni. Li disponiamo uno fianco all’altro intervallando con della besciamella. Per ottenere una besciamella cremosa senza glutine è sufficiente sostituire la farina di frumento con quella di riso oppure con l’amido di mais. Per ottenere una crosticina croccante possiamo aggiungere del pan grattato (senza glutine). Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per una ventina di minuti.

Il risultato sarà davvero stupefacente, i cannelloni saranno cremosi e gustosissimi. Soprattutto saranno un piatto perfetto per chi vuole ridurre la carne e variare gli ingredienti.

Lettura consigliata

La pizza alla zucca è il piatto autunnale leggero e gustosissimo