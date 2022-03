Quando si parla di parmigiana la prima cosa che viene in mente è sicuramente la parmigiana di melanzane, gustosa e unica nel suo sapore. Oggi spieghiamo come si prepara la parmigiana di carciofi senza frittura, besciamella e pomodoro.

La parmigiana è una classico intramontabile, una portata che fa sempre la sua figura, molto gradita ed apprezzata da grandi e piccini.

La parmigiana viene spesso presenta con tante varianti, rossa e bianca, con e senza uova, fritta e arrostita, al forno e in padella.

Una deliziosa ed altrettanto saporita alternativa alla parmigiana di melanzane è si sicuramente la parmigiana che ha per protagonista i carciofi.

Una versione bianca filante, con strati alternati di carciofi non fritti, leggera e gustosa.

Senza frittura besciamella e pomodoro, ecco la deliziosa, gustosa e filante parmigiana di carciofi

Ingredienti

4/5 carciofi; 100g di prosciutto cotto; 200g di provola o formaggio filante; parmigiano reggiano q.b.; olio evo; un ciuffetto di prezzemolo, pepe e aglio.

Procedimento

Pulire i carciofi e tagliare a fette non troppo sottili.

Far soffriggere uno spicchio di aglio in un fondo di olio, aggiungere i carciofi salare e far cuocere per una decina di minuti.

Se necessario aggiungere un paio di cucchiai di acqua.

Unire prezzemolo e pepe.

Prendere una pirofila, versare un filo di olio e aggiungere un primo strato di carciofi.

Coprirli con un paio di fette di prosciutto cotto, provola e formaggio grattugiato.

Realizzare un secondo strato di carciofi, continuando fino ad esaurimento degli ingredienti.

Terminare l’ultimo strato con del formaggio grattugiato.

Se si gradisce, per una maggiore compattezza della parmigiana, ad ogni strato si potrà versare un po’ di uovo sbattuto.

Infornare in forno caldo per un20/30minuti a 160/170 gradi fino a che non di formi una leggera crosticina in superficie.

Leggera, buona e profumata, da provare assolutamente.

