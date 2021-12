Gli italiani si sa, sono un popolo di superstiziosi e molti credono che il moto del cielo eterno influenzi, nel bene o nel male, gli avvenimenti terreni.

9 italiani su 10,infatti, seguono l’astrologia, un’arte divinatoria che risale a diversi millenni fa.

Nell’antica Mesopotamia furono propri i Babilonesi, i primi a credere nell’esistenza di un nesso causale tra gli avvenimenti celesti e quelli terreni.

Ossia tra la posizione dei pianeti e delle stelle e la vita degli uomini sulla terra.

E sebbene quest’arte non trovi prove scientifiche certe e molte persone siano assolutamente scettiche nei suoi confronti, molte altre al contrario, non riescono proprio a resistere.

Secondo diversi psicologi, tra i quali anche il dott. Richard Wiseman, coloro che credono e si affidano alle previsioni dell’oroscopo, riescono talmente tanto ad auto condizionarsi che a volte, gli avvenimenti e le profezie preannunciate, accadono nella realtà.

Per cui al di là di ogni scettiscismo, anche per gli astri, vale il famoso proverbio “non ci credo ma lo vedo e lo leggo” .

L’oroscopo tra curiosità ed anno nuovo

Inconsciamente, un italiano su due, quando un anno sta per finire ed un altro sta per iniziare, tende a progettare il futuro e quasi sempre lo fa, sperando soprattutto in un aiuto dal cielo.

Anche per questo fine 2021, molti dei Lettori di ProiezionidiBorsa, ascoltano in TV o leggono sulle pagine del portale, le previsioni zodiacali per il 2022.

Quest’oggi parleremo di un segno zodiacale di Fuoco, che secondo le stelle sarà particolarmente fortunato nel 2022.

Altro che 2021 grazie a Giove il 2022 riserverà ai nati sotto questo segno zodiacale un anno colmo di opportunità d’oro nel lavoro e in amore.

Il pianeta Giove

Secondo l’astrologia occidentale, Giove, il quinto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, è quello che governa la prosperità, la buona sorte e la crescita.

Oltre ad essere il pianeta più grande dell’intero sistema planetario, secondo gli astrologi, è il pianeta della fortuna.

Altro che 2021 grazie a Giove il 2022 riserverà ai nati sotto questo segno zodiacale un anno colmo di opportunità d’oro nel lavoro e in amore

Secondo le stelle, tra 5 mesi, Giove entrerà nel segno dell’Ariete e tutti i nati sotto questo segno zodiacale, vivranno un anno colmo d’oro nel lavoro e in amore.

Si presenteranno, a chi vorrà non farsele sfuggire, tante nuove opportunità di lavoro.

Importanti risvolti anche nei legami sentimentali per i nati sotto questo segno.

Per cui l’Ariete non dovrà temere per l’anno nuovo, anzi, dovrà prepararsi ad accogliere le piacevoli ed incredibili sorprese sia nel lavoro che nell’amore.

Approfondimento

Se Leone e Ariete erano i favoriti 2021 attenzione che questo segno passerà il fine anno travolto dalla fortuna