Seno sodo e che sta su da solo dopo i 50 come Jennifer Lopez? Ecco gli esercizi e cosa mangiare

Il seno è una delle parti del corpo più soggette all’invecchiamento e agli effetti dell’età. Ma per fortuna esistono esercizi mirati e alimenti utilissimi per mantenerlo sodo e in forma. Scopriamo quali sono e come sfruttarli per ottenere un décolleté a prova di foto. Seno sodo e che sta su da solo dopo i 50 anni? Ecco alcuni consigli.

Il nostro corpo è in continuo cambiamento. La vita frenetica, lo stress, l’avanzare dell’età lo modificano e spesso gli fanno perdere tonicità ed elasticità. Questo, però, non significa che dobbiamo rinunciare ad avere il fisico che abbiamo sempre sognato. Con gli allenamenti giusti e tanta buona volontà possiamo migliorare il nostro corpo e la nostra autostima anche a 50 anni come insegna Jennifer Aniston. E oggi capiremo proprio come intervenire su una delle parti più delicate in assoluto: il seno. Sogniamo un seno sodo e che sta su da solo come quello della splendida Jennifer Lopez? Non serve la chirurgia. Potrebbero bastare gli esercizi e i consigli alimentari di cui stiamo per parlare.

I segreti del fisico perfetto di Jennifer Lopez

Ogni volta che appare in pubblico o sui social Jennifer Lopez rimaniamo stupiti. A luglio la cantante e attrice americana compirà 54 anni e il suo fisico sembra ogni volta più bello e tonico. Aggiungiamo il fatto che ha sempre dichiarato di non aver fatto ricorso al chirurgo estetico e viene da chiedersi quali sono i suoi segreti. Nessun segreto ma due parole d’ordine: allenamento e dieta sana. La showgirl ha infatti mostrato spesso la sua routine quotidiana. Ovvero esercizi per gambe e addominali, tanta attività aerobica e altri allenamenti mirati per specifiche parti del corpo come il seno. Il tutto corredato da una dieta ricca di verdure bio e proteine di alta qualità.

Gli esercizi per rassodare il seno anche a 50 anni

Vogliamo un seno che non cade e ben tornito come quello della Lopez? Potremmo avvicinarci all’obiettivo con un circuito di 3 esercizi da ripetere 3-4 volte a settimana. Il primo sono i tradizionali pettorali da sdraiati. Prendiamo un peso da mezzo kg, appoggiamo la schiena a terra e pieghiamo i gomiti a 90 gradi. Da questa posizione congiungiamo le braccia distese sopra al petto. 3 serie da 10 ripetizioni potrebbero bastare.

Il secondo esercizio è da fare in piedi. Prendiamo i soliti pesi e stendiamo le braccia lungo i fianchi. Da qui portiamo le braccia prima all’altezza delle spalle e poi sopra la testa, facendo attenzione a postura ed equilibrio. Anche in questo caso facciamo 3 serie da 10 movimenti ciascuna.

Il terzo esercizio è una variante del plank con spostamenti laterali. Dalla classica posizione plank proviamo a spostarci lateralmente due volte verso sinistra e due volte verso destra. Ripetiamo l’esercizio 5 volte.

Seno sodo e che sta su da solo? Ecco cosa dovremmo mangiare tutti i giorni

L’altro grande lavoro da fare per un seno a prova di foto in costume è quello sull’alimentazione. Esistono alcuni cibi che potrebbero darci una grossa mano a mantenere la pelle del seno elastica e tonica. Ad esempio quelli ricchi di omega-3 come il pesce azzurro. Oppure come le verdure, le uova e l’olio d’oliva, ricchi di Vitamina A e Vitamina E. Ovvero le due vitamine fondamentali per prevenire l’invecchiamento della pelle e migliorarne la rigenerazione. Spazio anche ai pomodori. Contengono licopene, un antiossidante utilissimo a prevenire i danni al collagene.