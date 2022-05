Sempre più persone utilizzano questo trucco per bruciare più velocemente massa grassa e tornare in forma per l’estate semplicemente camminando

Camminare almeno tre volte la settimana potrebbe mantenere in forma, far dimagrire e aiutare la salute combattendo trigliceridi e colesterolo. Camminare almeno una trentina di minuti potrebbe essere sicuramente un toccasana per molti. Alcuni segreti possono rendere ancora più efficiente una camminata per chi ha come obiettivo quello di bruciare calorie, perdere peso, eliminare la pancetta.

L’Organizzazione mondiale della sanità qualche anno fa lanciò il progetto 10.000 passi al giorno per star bene. Diecimila passi sono circa 7 km. Possono sembrare tanti ma chi è abituato a muoversi svolgendo le normali attività quotidiane, probabilmente copre buona parte di questa distanza durante il giorno.

Secondo gli esperti di Fondazione Veronesi 150 minuti alla settimana di passeggiata possono essere molto benèfici. Sono meno di mezz’ora al giorno. Aiuterebbero a combattere il colesterolo cattivo e ad alzare quello buono. Inoltre lunghe e frequenti passeggiate sono ottime alleate del cuore.

Ma per chi ha obiettivi precisi, tornare in forma, perdere peso, bruciare i grassi in eccesso, una camminata mirata fa sicuramente la differenza. Tom Holland è uno dei fisiologi più seguiti. Ha messo a punto un metodo di allenamento, il micro workout plan, per massimizzare i benefici della passeggiata.

Sempre più persone utilizzano questo metodo della camminata alternata, lenta e veloce. Questo allenamento specifico prevede una camminata di 30 minuti alternando un ritmo lento ad un passo più veloce, seguendo una precisa routine. Secondo Tom Holland l’alternanza tra camminata lenta e camminata veloce permette di aumentare l’intensità dell’allenamento aumentando la capacità di bruciare massa grassa.

Tom Holland offre un ulteriore suggerimento a chi volesse aumentare ancora di più l’efficacia della camminata, ovvero eseguire l’allenamento sfruttando le pendenze del terreno. In pratica secondo Holland camminare sfruttando salite e discese potrebbe essere molto più efficace. Quindi, ecco come si potrebbe modificare la camminata una volta che si è raggiunto un alto livello di allenamento.

Si sceglie una zona in cui ci sia una pendenza da poter percorrere per almeno 30 secondi. Potrebbe essere la collinetta in un parco, ma potrebbe essere anche un cavalcavia, o una strada in salita. Dopo il riscaldamento di 5 minuti si passa all’allenamento alternato sulla pendenza. Si sale a passo intenso per 30 secondi e si recuperano energie scendendo a un passo più lento e tornando al punto di partenza. Questa alternanza di salita e discesa va fatta per 9 volte. Alla fine delle 9 ripetizioni si cammina a passo lento per 5 minuti come esercizio di defaticamento.

Un’alternativa altrettanto efficace ad un percorso in pendenza potrebbe essere una rampa di scale. Salire le scale per 30 secondi al ritmo abbastanza veloce è molto impegnativo ma estremamente efficace. Chi volesse provare potrebbe cercare una scalinata nella sua zona oppure potrebbe anche sfruttare le rampe di scale dell’edificio in cui abita.

Ecco perché sempre più persone utilizzano questo metodo efficace.

