Maggio è ormai giunto al termine, l’estate è sempre più vicina e sono in tanti a chiedersi cosa regaleranno le stelle. C’è chi spera di ritrovare un amore perduto, la promozione, d’incontrare l’anima gemella, di allargare la famiglia o di trovare finalmente un posto nel Mondo. Anche i più scettici nel leggere notizie positive sul proprio segno zodiacale abbozzano un lieve sorriso e in fondo al cuore ci sperano.

L’oroscopo, che ci si creda o meno, incuriosisce tutti, grandi e piccini e soprattutto sotto all’ombrellone diventa una lettura piacevole che allieta la giornata. Può diventare anche una ricarica di ottimismo in alcuni momenti della vita. Se per Cancro e Scorpione la fortuna è ormai alle porte con un carico di soldi e successo, presto bacerà anche un altro segno zodiacale. Infatti giugno inizia male ma finirà colmo di successo in amore e sul lavoro. In particolare nonostante i primi mesi dell’anno siano stati molto turbolenti per questo segno zodiacale, sembra finalmente arrivare la pace. Venere sarà finalmente favorevole e coloro che hanno rischiato rotture di coppia, se vorranno, potranno recuperare alla grande.

Giugno inizia male ma finirà con un botto di soldi per questo segno zodiacale guidato dalle stelle

Si tratta del Capricorno per il quale nonostante l’inizio di giugno sembri ancora un po’ pesante, sta arrivando la pace da parte dei pianeti. Finalmente potrà godere dei benefici delle stelle e in particolare di Venere che sembra essere non più ostile. In amore è il momento di deporre le armi e lasciarsi andare, in modo da far emergere i suoi lati migliori. Infatti quando il Capricorno si rilassa diventa delizioso, particolarmente socievole meno concentrato su se stesso.

Grazie ai pianeti favorevoli il Capricorno inizierà a godere dei sacrifici fatti da inizio anno e a raccoglierne i frutti. Gli inizi del mese di giugno, in apparenza complicati, permetteranno al Capricorno di riflettere sul futuro, riconciliarsi con se stesso e con gli altri. Le sofferenze sono finite, sta arrivando la serenità sia in amore che sul lavoro. Il Capricorno, che per sua caratteristica è un lavoratore instancabile, otterrà i riconoscimenti tanto attesi. Sono in arrivo avanzamenti di carriera per chi svolge un lavoro come dipendente. Mentre per i liberi professionisti ci saranno incontri molto importanti per il futuro ma soprattutto proficui. Si concluderanno contratti stellari che faranno dimenticare un inizio d’anno pieno di sacrifici e malumori.

Approfondimento

È un’attrazione senza fine tra questi segni zodiacali solo apparentemente incompatibili