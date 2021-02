La questione del perdere peso non è solo un cruccio dettato dalle mode del momento o da quei canoni estetici presi come esempio dalla società moderna.

Scegliere di dimagrire, molto spesso, significa fare i conti con le proprie ansie e paure. Affrontare i demoni della mente e vivere al meglio, prendendosi cura del corpo e della psiche. Scegliere di amarsi non è un atto di mera vanità, anche se al giorno d’oggi non manca certo l’ostentazione di corpi omologati e curati nel dettaglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Sdoganato il concetto di bellezza assoluta, che non esiste, resta comunque il desiderio di piacere e di piacersi. E dunque, sono sempre più numerosi gli individui che ricercano i metodi più efficaci per perdere peso in eccesso e sfoggiare un fisico scolpito o quanto meno senza la classica “pancetta” che fuoriesce dai pantaloni.

Sempre più persone scelgono questo semplice metodo per dimagrire velocemente ma cosa bisogna sapere?

Gli esperti del mondo del fitness ma anche tanti nutrizionisti e professionisti del settore mostrano ai loro clienti centinaia di circuiti, serie di allenamenti e piani alimentari.

Per soddisfare il sogno di un corpo tonico in breve tempo, purtroppo, non esiste una formula magica.

Tuttavia, gli esperti raccomandano di rivolgersi a medici specializzati e unire la dieta al movimento fisico. Scegliere non solo gli esercizi ma anche il momento giusto per farli non è così semplice e scontato.

Seguendo le indicazioni di molti personal trainer e anche di studi recenti, sta prendendo piede sempre di più l’abitudine di fare attività fisica al mattino, rigorosamente a stomaco vuoto.

Per gli esperti, i benefici di questa tecnica sono molteplici. Aiutare l’organismo a metabolizzare i grassi in modo più efficiente, ad esempio. Il corpo a digiuno dovrà attingere dalle scorte lipidiche già esistenti per recuperare la forza necessaria. Questo processo si tradurrà in una perdite più repentina dei kg in eccesso.

Quando l’allenarsi a stomaco vuoto è un bene e quando è un male?

Attenzione, però, a non essere precipitosi. Se da un lato la pratica di allenarsi a digiuno è molto apprezzata e diffusa, dall’altro può svelarsi un vero e proprio “flop”.

L’attività fisica, anche se minima, è consigliata in ogni caso. Dunque, allenarsi al mattino senza aver fatto colazione può essere un buon metodo per perdere peso ma è utile sono se si segue un’attività di tipo aerobico di intensità media o bassa, come una passeggiata a passo sostenuto o un circuito con esercizi non troppo stancanti. Subito dopo, consigliata una colazione ricca di fibre e nutrienti.

In definitiva, allenarsi a stomaco vuoto velocizza il processo di dimagrimento ma nel lungo periodo non risulterà la tecnica più efficace. Per raggiungere risultati ottimali sarà necessario bruciare molte calorie e sviluppare i muscoli con esercizi ad alta intensità.

Inoltre, attenzione a chi soffre di pressione alta o bassa. Il digiuno potrebbe provocare svenimenti improvvisi.

Se “Sempre più persone scelgono questo semplice metodo per dimagrire velocemente ma cosa bisogna sapere?” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Calorie diminuite in un lampo grazie a questa gustosa ma leggerissima ricetta”.