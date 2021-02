Ogni donna ama truccarsi e avere cura del proprio aspetto fisico.

Il viso, poi, parte fondamentale del corpo di ciascuno, è la prima parte che notiamo negli altri. In particolare, mettere in risalto occhi e bocca è l’obiettivo di ogni make up che si rispetti. Tuttavia, ci sono delle volte in cui si commettono degli errori seppur involontariamente. Complici la distrazione o la fretta, ecco che anziché dal bagno di casa nostra, sembriamo uscite da un circo. Per capire a quali errori ci riferiamo non serve che continuare a leggere questo articolo.

Attenzione a questi accorgimenti fondamentali quando ci si trucca

Gli errori più grossolani che si commettono davanti allo specchio hanno a che fare col rossetto e col mascara.

Quante volte il nostro interlocutore ci ha guardate con aria sospetta mentre parlavamo, ma senza proferire parola? Probabilmente in quel caso avevamo del rossetto sui denti e non ce ne siamo proprio accorte. Può essere una svista, una disattenzione, ma diciamoci la verità: il rossetto sui denti è alquanto imbarazzante.

Rimediare a questo inconveniente è molto facile e l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è un fazzoletto.

Dopo aver applicato il rossetto, consigliamo di stringere il fazzoletto tra le labbra. In questo modo rimuoveremo il colore in eccesso nella parte della bocca più vicina ai denti.

Il mascara

Un’altra svista riguarda il mascara. Spesso grumoso e poco fluido, si rischia di metterne un po’ anche sulla palpebra. In questi casi, oltre a cercare di fare più attenzione durante l’applicazione, sarebbe bene avere con sé un bastoncino cotonato. Basta inumidirlo con dell’acqua e passarlo sulla palpebra incriminata per rimuovere il mascara che vi è finito erroneamente. Il bastoncino è migliore di un pezzo di carta perché, date le sue dimensioni, permette di pulire la parte senza rovinare il resto del trucco.

Attenzione a questi accorgimenti fondamentali quando ci si trucca per non trovarci in situazioni imbarazzanti senza nemmeno rendercene conto.