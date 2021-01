Tra gli ortaggi più economici e richiesti, i finocchi arricchiscono le tavole di tutto il mondo, grazie alla loro “croccantezza” e alle loro proprietà, come quella depurativa e antinfiammatoria.

Coltivati praticamente in tutta Italia, i finocchi vengono molto utilizzati in cucina e molteplici sono le ricette in cui sono protagonisti.

Ottimi per favorire la digestione, tali alimenti vengono serviti in tutte le salse. Cotti, crudi, gratinati, tritati e cucinati nelle ricette salate ma anche in quelle dolci. Insomma, questi ortaggi sono molto amati, probabilmente anche perché apportano pochissime calorie.

100 g di finocchi, infatti, contengono circa 31 calorie di cui 84,7% carboidrati, 9,8% proteine e 5,4% grassi.

Per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole suggerire una ricetta che più facile non si può. Gustosa e leggera, questa preparazione non farà rimpiangere contorni più conditi.

Ecco l’occorrente per i finocchi in padella pronti in pochi minuti.

Ingredienti per 4 persone

a) 3 finocchi di media grandezza;

b) 1 spicchio d’aglio;

c) 30 g di olio extravergine d’oliva;

d) parmigiano grattugiato q.b.;

e) sale, timo e pepe q.b.

Calorie diminuite in un lampo grazie a questa gustosa ma leggerissima ricetta. Procedimento

Innanzitutto, bisogna lavare e pulire i finocchi, poi tagliarli a spicchi. Prendere una padella, far scaldare un filo d’olio e uno spicchio d’aglio che poi verrà tolto successivamente.

Una volta riscaldato l’olio, aggiungere anche i finocchi e lasciare cuocere per circa 5 minuti a fuoco medio-alto. Dopo abbassare la fiamma e far saltare con una spolverata di pepe, una manciata di timo e un pizzico di sale.

Infine, prima di servire, insaporire con il parmigiano grattugiato. Ed ecco che in men che non si dica si potrà portare in tavola un piatto gustoso e saporito.

