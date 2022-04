In pochi ci pensano, eppure il letto è uno dei luoghi in cui passiamo più tempo nella nostra vita. Oltre le almeno otto ore di sonno, spesso vi rimaniamo per leggere, lavorare, fare colazione e chiacchierare. Per tutti questi motivi è fondamentale scegliere un letto comodo e confortevole. Non solo è importante scegliere materassi e guanciali comodi e morbidi, ma anche la struttura del letto è importantissima. Possiamo scegliere vecchi modelli in ferro o quelli più moderni in legno. Possiamo preferire le doghe o le molle, ma oggi vogliamo parlare delle dimensioni. In pochi lo sanno, ma i letti matrimoniali possono essere di varie misure. Oggi spiegheremo perché sempre più persone scelgono questo letto spazioso che ci farà dormire sonni più riposanti.

L’importanza di avere i propri spazi

Se siamo abituati al classico letto matrimoniale è possibile che lo consideriamo comodo ed adeguato. Perfetto per due adulti di media altezza e stazza, questo è il letto più diffuso nelle case degli italiani. Eppure, in commercio ne esistono di diverse misure, lunghezze e forme. Oltre al più piccolo letto da una piazza e mezza ci sono molte varianti che si distinguono per l’ampiezza della struttura. Queen size, king size e Alaskan king sono soltanto alcune di queste varianti.

In particolare, oggi parleremo del letto king size, molto diffuso in America e Regno Unito e ancora poco in Italia. Questo letto è più ampio e lungo ed è perfetto per chi vuole rimanere comodo. Questo letto è davvero l’ideale per chi non ama stare stretto e preferisce dormire dentro ai propri spazi, anche se in coppia.

Sempre più persone scelgono questo letto spazioso perfetto per chi ama riposare in comodità

Il letto king size è alto 200 centimetri e largo 150, almeno 30 in più di quello conosciuto come “a due piazze”. L’unico problema che possiamo riscontrare nell’adottare un letto di questo genere è la difficoltà di trovare biancheria e materassi di queste misure. Ma il mercato sta cambiando e, grazie all’influenza americana, questo letto sta prendendo piede anche in Italia.

Con questo particolare modello avremo tutto lo spazio del mondo, potremo anche ospitare i nostri figli e consumare la colazione a letto, e soprattutto potremo dormire meglio. Grazie al maggiore spazio potremo letteralmente scegliere quale posizione assumere senza il timore di cadere dal letto o di disturbare il nostro partner.

Approfondimento

Come arredare la camera da letto in modo elegante e con un design che ci faccia dormire bene e rilassati