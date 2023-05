Sempre più italiani stanno prendendo questa decisione per risparmiare sulle vacanze

Inizia ad essere tempo per pensare alle vacanze estive. Ma c’è in particolare una dinamica dei prezzi che sta condizionando la scelta di molti e portando a decisioni concrete.

Si tratta del notevole aumento del costo dei biglietti aerei. Secondo gli studi di settore emessi da Lufthansa per l’ ultimo trimestre, rispetto al 2019, il prezzo dei biglietti è aumentato del 19%. Ciò significa che, in media e tra andata e ritorno, un nucleo familiare anche piccolo deve decisamente alzare le aspettative di spesa. È un po’ come se viaggiasse una persona in più a cui occorre acquistare il biglietto. Oltre a vedere cosa influisce di più su prezzi molto alti, si registrerà un cambio di scelte sulle destinazioni, visto che sempre più Italiani stanno prendendo questa decisione per risparmiare per questa estate

In media per una famiglia rischiamo di acquistare l’equivalente di un biglietto in più

Per sintetizzare al massimo, ci sono varie ragioni che spiegano l’aumento dei prezzi dei biglietti, e di cui anche le compagnie di aerei sono consapevoli e per le quali stanno correndo ai ripari. C’è moltissima domanda, di più rispetto ai posti disponibili. Inoltre, il prezzo del combustibile è aumentato di molto rispetto al 2019, quando costava circa 80 $ (mentre ora si aggira sui 95%). Manca il personale per far fronte a tutte le richieste, e persino il numero di aerei. C’è anche un problema logistico di numero di aerei, visto che molti sono in fase di aggiornamento dopo le soste del periodo del Covid. In generale, l’aumento dei passeggeri è del 60% rispetto al 2019.

Mentre alcuni analisti ritengono che il picco dei prezzi sia superato, secondo IATA l’equilibrio tra domanda ed offerta si raggiungerà solamente nel 2024. Manca dunque ancora qualche mese.

Come risolvere questa fastidiosa situazione per consumatori e viaggiatori incalliti? Da un lato è possibile fare del nostro meglio per trovare le tantissime offerte che comunque continuano ad essere reperibili. Ci sono anche alcuni metodi riguardanti il momento giusto per prenotare il volo, sia per quanto riguarda il momento della giornata che quello relativo all’anticipo sul viaggio. E poi molti Italiani stanno immaginando destinazioni a cui giungere senza prendere necessariamente un volo.

Sempre più italiani stanno prendendo questa decisione per risparmiare sulle vacanze

Un’ opzione è quella di buttarci alla scoperta di alcuni Borghi italiani in cui ritrovare la vera dimensione della quiete e del relax. Non saremmo gli unici a trovarvici bellezza uniche. Basti pensare che persino Ed Sheeran ha trovato la propria pace in un casolare medievale nel borgo di Paciano in Umbria.

Ma non dobbiamo per forza rinunciare al piacere di scoprire culture diverse dalla nostra. Se vogliamo provare alternative vicine ma abbordabili, sono sempre di più i turisti che decidono di scoprire la splendida Slovenia, dove tra le bellezze della costa di Pirano sul mare, e quelle delle Alpi possiamo immergerci in un Paese che offre dei prezzi accessibili, passando per le molte cantine che si trovano nel mezzo, e specializzate nei cosiddetti orange wine.