Il borgo preferito da Ed Sheeran si trova in Italia, ecco qual è la perla che gli ha rubato il cuore

Bello girare per il Mondo, dalle colline inglesi fino ai palchi delle più belle città. Eppure il cuore di una star famosa alle volte è attratto da una dimensione molto più tranquilla e pittoresca.

D’altronde lo diceva anche il grande scrittore Oscar Wilde che i piaceri semplici sono i rifugi delle persone più complicate. Così può avvenire che un piccolo paese delle verdi colline umbre diventi il rifugio segreto di una celebre firma del pop folk che ha venduto la mirabolante cifra di più di 150 milioni di dischi in tutto il Mondo. Merito di uno stile che fa impazzire le giovani generazioni. D’estate potreste sentirlo canticchiare mentre passeggia di sera per il suo nido estivo Si tratta del borgo di Paciano. Il borgo preferito da Ed Sheeran si trova in Italia, tra le colline di olivi e vigneti nella provincia di Perugia. Scopriamo allora cosa gli ha rubato il cuore.

Inserito nella prestigiosa rassegna dei borghi più belli d’Italia

Paciano è un borgo arroccato sulle colline adiacenti il lago Trasimeno, tutto pietra e vicoli. Il clima è mite durante tutti i mesi dell’anno per merito del gradevole influsso delle acque che moderano le temperature. Si raccoglie un clima di comunità ma anche di riservatezza: non si percepisce il peso della folla, la sensazione di fretta, o la distanza dalla natura. Al contrario, a pochi metri dalle mura di Paciano si allungano sentieri collinari dove perdersi nella pace. A sentire i locali Ed Sheeran è gentile e molto disponibile. Di recente ha dichiarato di aver imparato l’italiano praticandolo un’ora al giorno per molti mesi. Come residenza ha scelto un casolare in stile rustico elegante, dotato di terra e di un vigneto, non molto lontano ai placidi olivi.

Ed è difficile biasimarlo.

Paciano conta circa 1000 abitanti complessivi, ma 91 all’interno delle belle mura, ed è uno dei Borghi più belli d’Italia. Quando una pausa dagli impegni glie lo consente, Ed Sheeran ne approfitta e fa tappa da queste parti. E sono sempre più quanti si stancano dalla vita stressante della città e fuggono a bellezze meno ingegnose ma certamente valide. D’altronde il lavoro a distanza porta benefici anche di natura residenziale. Si possono scoprire nuove dimensioni di sé stessi.

Il borgo preferito da Ed Sheeran si trova in Italia tra le colline di olivi e vigneti

Perché può valere la pena fare una visita a Paciano? Non solo per il relax. Il piccolo borgo ha una vista sorprendentemente attiva portata avanti da tanti amici del borgo: il corpus domini con la sua infiorata, corteo storico agostano e la geniale corsa dei carretti, dove tanti sfidanti sfilano su piccoli mezzi artigianali volto a terra. A pochi chilometri di distanza ci sono tante attrattive: dalle attività sportive sul Trasimeno, fino ai luoghi del Perugino. A proposito, se Perugia è stata inserita nelle destinazioni da non perdere per il 2023 da Lonely Travel, ci sarà un motivo.

Se viaggiare è la nostra passione guardiamo anche lontano da noi. E se dobbiamo comprare un biglietto, ricordiamo che secondo gli esperti ci sono dei momenti e dei giorni preferibili, scopriamo quali!