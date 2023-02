Conviene già prenotare un volo per l’estate? La risposta ti stupirà

Conviene o non prenotare già da ora un volo per l'estate-proiezionidiborsa.it

In molti sono già con la mente alle vacanze estive. Oltre a prenotare le case, magari approfittando della possibilità di non pagare subito, si buttato alla ricerca di voli. Ma bisogna chiedersi se questa tecnica paga fino in fondo.

Quando si entra nel mondo delle prenotazioni on-line è fondamentale ricordare che esistono moltissime variabili. Una regola d’oro matematicamente valida non esiste. Ma ci sono delle tendenze, e dei trucchi. Così se ci stiamo chiedendo se conviene già prenotare un volo per l’estate, dovremmo ricordare le indicazioni degli esperti.

Dipende dalla destinazione finale del viaggio

Alcune variabili sul prezzo del biglietto incidono più di altre. Quella del periodo d’acquisto è probabilmente la più determinante. Però, eccezion fatta per le rotte appena inaugurate (per le quali le date lontane hanno prezzi imperdibili), secondo una ricerca condotta nel 2022 dalla Airlines Report Corporation la risposta varia a seconda della lunghezza della tratta. I voli nazionali dovrebbero essere acquistati dai 28 ai 35 giorni prima del viaggio per poter accedere a prezzi mediamente più bassi, mentre tra i 3,5 fino ai 6 mesi in anticipo i costi sono mediamente più alti, anche se ovviamente avremo la certezza di prender i nostri orari preferiti.

Differentemente, il rischio è quello di dover accedere ad orari scomodi.

Per quanto concerne i voli intercontinentali, invece, le tendenze sono molto più lontane: si consiglia un anticipo nell’acquisto di circa 6 mesi. In più, se il volo internazionale richiede degli scali, facciamo in modo che questi avvengano presso aeroporti secondari. Anche in questo caso, infatti, le tariffe scendono notevolmente. L’elasticità paga, così come la disponibilità a partire presto la mattina o tardi di notte.

Conviene già prenotare un volo per l’estate? Dipende dal tipo di rotta

Così si potrebbe sintetizzare che se stiamo cercando delle rotte per l’estate in arrivo, se siamo alla ricerca di una meta lontana dall’Italia possiamo iniziare a monitorare i prezzi. Non dimentichiamo poi di considerare che in altre aree del mondo il periodo di tendenza per partire è diverso dal nostro.

Le offerte su internet variano perlopiù in base alle quantità di richieste momentaneamente presenti: ciò significa che non dovremmo prenotare i voli durante il fine settimana, quando le persone hanno più tempo libero e si possono dedicare alla ricerca. Molto meglio occuparsene durante un anonimo martedì mattino che di domenica pomeriggio, per sintetizzare. Facciamo poi attenzione ai cosiddetti cookie.

Molti operatori infatti si basano sulle nostre opzioni e ricerche precedenti per personalizzare le offerte. Peccato che quelle che ci vengono proposti come incredibili sconti siano talvolta fatti esclusivamente per attirare la nostra attenzione. Ma la verità è che le offerte contenute sono solo apparentemente tali. Il nostro cervello immaginerà di avere avuto una grande fortuna nel trovare un occasione del genere. Ma si tratta di una illusione simile a quella che guida le strategie dei saldi estivi ed invernali.

Per evitare questa distorsione ci basterà cancellare la cronologia del computer per poter sperare di non incontrare le finte offerte personalizzate.

E se la tentazione di viaggiare fosse immediata, proviamo con alcune delle mete alla moda in questo inverno 2023.