Il pane non manca mai sulle tavole di noi italiani. Qualsiasi cosa mangiamo, pagnotte o baguettes saranno sempre presenti. Bianco o ai cereali, integrale o con farina di mais, poco cambia, l’importante è addentarne almeno un pezzetto.

Da un capo all’altro dell’Italia, ogni Regione segue le sue ricette tipiche e utilizza gli ingredienti del proprio territorio.

Purtroppo, però, ci ritroviamo sempre più spesso ad acquistare pane insapore e molliccio, che si indurisce già dopo un giorno. È per questo motivo che molti preferiscono ormai il pane in cassetta o i crackers confezionati.

Allo stesso modo, chi mangia spesso fuori perché non può rientrare a pranzo dal lavoro, si ritrova a mangiare panini insipidi e sgradevoli. Per risolvere questa situazione che ci impedisce di gustare con piacere il classico filone, gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno avuto un’idea.

Un’idea da preparare in casa e utile sia per sostituire il pane a tavola che per altre evenienze, anche in presenza di ospiti a casa.

Ci riferiamo alla schiacciata, non la solita che tutti conosciamo, ma una variante così croccante che morderla è un piacere. Vediamo come realizzarla per ogni occorrenza.

Così croccante che morderla è un piacere questa schiacciata al pomodoro per l’aperitivo o un pranzo al volo

Iniziamo dagli ingredienti, per cui avremo bisogno di:

300 grammi di farina 00;

3 cucchiaini di sale;

350 ml di acqua;

200 grammi di pomodori da insalata;

olio e origano q.b.;

una manciata di farina di mais;

qualche foglia di basilico;

(a scelta) 3 cucchiai scarsi di ricotta o 1 mozzarella da 250 grammi circa.

Per prima cosa, versiamo la farina in un recipiente, aggiungiamo l’acqua e uniamo il sale. Tagliamo il pomodoro a fette, uniamolo al composto insieme al basilico e ad un pizzico di origano e mescoliamo per bene. Versiamo il tutto in una teglia precedentemente unta con un filo d’olio e copriamo con la farina di mais. Chi desidera rendere la schiacciata più ricca, magari per gustarla come pranzo al sacco o portarla in tavola durante l’aperitivo, potrà aggiungere il formaggio. In tal caso, tagliamo e aggiungiamo la mozzarella o la ricotta prima di versare la farina di mais.

Inforniamo a 200 gradi per poco meno di un’ora, controllando di tanto in tanto.

Vedremo e assaporeremo il risultato gustoso e croccantissimo.

