In molti pensano che la parte più sporca della casa sia il bagno. E, di per sé, è vero. Tuttavia, dato che lo sappiamo già, siamo molto più attenti e precisi nella pulizia di questa parte della casa.

Altri, più avveduti, pensano che le parti più sporche della casa siano i muri. Anche qui, è vero ma i muri sono visibili. E, grazie ad un prezioso consiglio che Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato al Lettore, sono davvero molto facili da pulire.

Oggi vogliamo parlare di un posto della cucina proprio ma proprio sporco e molto difficile da vedere e pulire. Infatti, attenzione: nessuno la pulisce mai ma questa è la parte più sporca della cucina.

La parte più sporca

Sembra proprio che la parte più sporca della cucina sia proprio il forno, e non tutto il forno. Certo, il vetro può essere sporco ma è sempre una parte visibile. Quindi, non lo facciamo durare troppo. Invece, ciò che non vediamo mai è proprio la griglia.

Quest’ultima parte del forno, infatti, è quella in cui cola spesso il grasso dei nostri alimenti e, a poco a poco, si sedimenta. Quindi, diventa davvero un ricettacolo di batteri e impurità, che dobbiamo andare assolutamente a pulire.

Come pulirla

Per pulire al meglio la griglia del forno possiamo usare due opzioni. O prendiamo la nostra carta Scottex e il nostro sgrassatore di fiducia, oppure prendiamo una spugna e un coltello.

In questo secondo caso, dovremo passare la nostra spugna sulla griglia. Dato che quest’ultima è molto sporca, lascerà immancabilmente delle linee di sporco sulla nostra spugna.

A questo punto, con l’aiuto di un coltello, faremo delle incisioni lungo le linee di sporco così da ricavare delle fessure nella spugna.

Mettiamo del normale detersivo o sgrassatore e via, estraiamo la griglia dal forno e la puliamo con l’acqua calda. Attenzione, dunque: nessuno la pulisce mai ma questa è la parte più sporca della cucina.