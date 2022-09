La Gazzetta Ufficiale n.77 del 27 settembre propone molti nuovi concorsi per diverse figure professionali. Oltre a personale qualificato di tipo dirigenziale categoria D, sono molti i concorsi per i soli diplomati. Tra Università, Comuni e aziende sanitarie, sono tante le opportunità per chi cerca il posto fisso.

Questo concorso è gestito dall’Azienda Zero di Padova per assumere lo stesso profilo in varie aziende sanitarie del Veneto. Ma anche nel resto d’Italia non mancano le opportunità per chi rincorre la stabilità di un contratto a tempo indeterminato. Un esempio è il bando in scadenza domani per 14 unità categoria C dell’Università di Perugia.

Requisiti generali e specifici

I requisiti generali per l’ammissione sono avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati UE. Segue il possesso dell’idoneità a mansioni specifiche, che l’azienda attesterà con visita medica. Per finire, non vi sono limiti di età ma rientrare al di sotto di quello di collocamento a riposo d’ufficio. E, ovviamente, non bisogna essere stati esclusi dall’elettorato attivo o destituiti dalle PA.

Per i requisiti specifici basta avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, altrimenti detto di maturità. Nel caso fosse stato conseguito all’estero, è necessario venga riconosciuto equipollente.

Concorso pubblico per 151 posti di assistente amministrativo nel Nord Italia

Le prove previste sono 3, una scritta, una pratica e una orale, più un’eventuale prova preselettiva. Per consultare le materie d’esame specifiche su cui verteranno le prove si rimanda al bando ufficiale. Per citarne alcune, troviamo legislazione sanitaria nazionale e regionale, diritto sanitario, protezione dei dati. È prevista una valutazione dei titoli, accademici e di carriera, e alcuni posti sono riservati ai volontari delle FF.AA.

Bisognerà scegliere una sola azienda tra le 9 elencate per cui concorrere e la scelta non è più modificabile:

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale;

Azienda Ulss n. 5 Polesana;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;

Azienda Ulss n. 8 Berica;

Azienda Ospedale-Università Padova;

Istituto Oncologico Veneto IRCCS;

Azienda Zero.

Come fare domanda e partecipare

Per poter partecipare va pagato un contributo spese di 15 euro a favore di Azienda Zero, prima della scadenza. La domanda va inviata esclusivamente per via telematica collegandosi alla piattaforma ufficiale, dove è consultabile anche il bando completo. Basta selezionare la sezione dedicata al concorso per 151 posti di assistente amministrativo categoria C. Seguire poi le indicazioni del modulo e allegare i documenti richiesti per la procedura online. La scadenza è prevista per le ore 18 del 27 ottobre 2022.

Quindi, un solo concorso pubblico per 151 posti di assistente amministrativo distribuiti in diverse aziende sanitarie. Nell’area Nord Est d’Italia sono diversi i concorsi attivi e per molti basta avere solo un diploma di maturità.

