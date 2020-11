I cachi sono frutti conosciuti da più di 2000 anni. Una volta arrivati in Occidente, questi frutti originari dell’Asia orientale hanno avuto subito un grande successo. Tipici del periodo autunnale, i cachi hanno un gusto dolcissimo e possono essere utilizzati in varie ricette.

I cachi sono molto calorici, mangiandone uno assumiamo già 200 calorie. Hanno al loro interno, però, anche molti nutrienti benefici per il nostro organismo. Infatti è possibile rafforzare le difese immunitarie e proteggere vista e pelle con questo frutto di stagione. Vediamo cosa contiene.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Le proprietà

Il frutto del cachi è composto per l’80% di acqua e per il 16-18% di zuccheri. I grassi compongono sono lo 0,3% del cachi, rendendolo un frutto leggero, anche se molto calorico. Il cachi è molto ricco di minerali utili al nostro organismo come il fosforo, il magnesio, il calcio e il potassio. Anche le vitamine sono abbondanti. Tra queste ricordiamo la vitamina A e la vitamina C. Sono anche presenti grandi quantità di beta-carotene e acido ascorbico.

Mangiare cachi porta benefici al nostro organismo

Grazie alla ricchezza di nutrienti del cachi, è possibile quindi rafforzare le difese immunitarie e proteggere vista e pelle con questo frutto di stagione. La grande quantità di vitamina C contenuta nei cachi rende questi frutti ottimi alleati del nostro sistema immunitario. Soprattutto durante i cambi di stagione, fare il pieno di questa vitamina può aiutarci a combattere l’insorgere di raffreddori e mal di gola.

Mangiando cachi facciamo il pieno anche di vitamina A. Questo nutriente protegge la nostra vista e migliora l’aspetto della nostra pelle. Il potere della vitamina A si aggiunge a quello degli antiossidanti contenuti nel cachi. Questi ci proteggono dai radicali liberi e contrastano l’invecchiamento precoce del nostro organismo.

Non solo cachi da mangiare

Il beta-carotene presente nei cachi aiuta moltissimo la nostra pelle, soprattutto se acneica. Per sfruttare al massimo questo beneficio, si consiglia sia di mangiare cachi si di applicare maschere per il visto a base di questo frutto.

Utilizzando la polpa del cachi mescolata con un po’ di miele, otterremo una maschera viso perfetta. Prepariamola ogni tanto in autunno e teniamola sul viso circa 10 minuti per migliorare l’aspetto della nostra pelle.