In serra la temperatura giusta sarebbe di 16 gradi, che arrivano a 18 in pieno campo. Il periodo di coltivazione è in primavera, ma a fine agosto si raccolgono e si portano in tavola. Sono 2 varietà di melanzane che non tutti conoscono, ma che hanno numerose proprietà interessanti e un gusto davvero unico.

In vaso possono essere coltivate se i contenitori sono molto ampi, si parla di 20 litri di capienza e 30 centimetri di spazio per potersi sviluppare. Spesso siamo costretti a piantare una sola melanzana per vaso. Le melanzane amano il calore, quindi se teniamo i vasi all’aperto, quelli di terracotta saranno perfetti.

Ricorriamo al semenzaio quando vogliamo anticipare la semina da marzo o aprile a gennaio o febbraio. I trapianti dovrebbero essere fatti dopo 40 giorni. La temperatura è fondamentale per questi tipi di ortaggi. Quella troppo alta fa cadere i fiori se la pianta è coltivata in campo.

Se abbiamo nell’orto queste melanzane è tempo di raccoglierle ad agosto

La melanzana denominata Perlina ha la forma allungata ed è di colore viola. Viene coltivata soprattutto al Sud, in alcune zone come, per esempio, la Sicilia può essere raccolta per 12 mesi. In alcuni punti in cui il clima è più mite, questi ortaggi particolari possono raggiungere i 20 centimetri di lunghezza e i 3 centimetri di larghezza.

Gli innesti che vengono fatti sono naturali anche se la forma è strana e farebbe pensare diversamente. Questo tipo di melanzana è ideale per la frittura, perché contiene poca acqua e la polpa è consistente. Il sapore è diverso dalle melanzane nere che sono amarognole, la Perlina è dolciastra ed è ideale per gli spaghetti con il sugo di origano o in padella con i pomodorini.

La raccolta deve avvenire con molta cura. Utilizziamo una forbice per avere un taglio preciso ed evitiamo di strappare dal basso verso l’alto.

Una buccia particolare

Se abbiamo nell’orto le melanzane bianche, siamo fortunati. Questi ortaggi hanno proprietà antinfiammatorie, depurative e diuretiche. Sono ottime per tenere sotto controllo il colesterolo. Il colore è veramente strano per chi è abituato a vedere le melanzane nere o viola. Si tratta di un bianco latte, che anticipa il sapore molto più delicato delle melanzane solite.

Un’altra particolarità è la presenza di pochissimi semi, certe volte sono del tutto assenti. Questo le rende più desiderate e anche facilmente digeribili.

Bisognerebbe consumarle quando il colore della buccia è intatto. Quando iniziamo a vedere striature gialle, significa che stanno diventando troppo mature. Il sapore potrebbe cambiare decisamente. Coltivate in serra si possono trovare tutto l’anno, nell’orto, invece, la raccolta è prevista in agosto.

Le proprietà estetiche e nutritive le hanno fatte diventare molto ricercate. Adatte per caponate e parmigiane, viene utilizzata sia la polpa che la buccia. La buccia è leggermente più fine e delicata rispetto a quella classica.

