Giugno si sta rilevando un mese interessante sia sul fronte dei grandi gruppi (Poste Italiane, Gardaland, Banca BPER, etc), sia sul fronte del pubblico impiego.

A quest’ultimo riguardo, sintetizziamo i passaggi chiave di 6 bandi pubblici indetti dal Comune di Oristano (Sardegna). Dunque ecco 6 concorsi per lavorare nel pubblico impiego e a due passi dal mare. Vediamo quali sono i profili messi a concorso.

I posti disponibili nel pubblico impiego presso il Comune di Oristano

Nel complesso si ricercano 19 unità da assumere a tempo pieno e indeterminato. Nel dettaglio, l’intento dell’Amministrazione Comunale è quella di assumere le seguenti figure:

n. 1 dirigente amministrativo;

n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, cat. D;

n. 1 posto di istruttore direttivo, anch’esso di categoria D;

n. 1 istruttore direttivo tecnico di categoria D;

n. 1 istruttore direttivo tecnico, ingegnere ambientale, cat. D;

n. 11 posti di istruttori amministrativo-contabile, cat. C;

Tutte le selezioni sono per esami e titoli, tranne quella riguardante gli 11 posti di istruttore amministrativo-contabile che è per soli esami.

Ecco 6 concorsi per lavorare nel pubblico impiego e a due passi dal mare anche solo con il diploma di maturità

I singoli bandi dettagliano quali sono i requisiti di ammissione alle selezioni.

Quelli di carattere generale sono trasversali e riguardano i limiti di età (inferiore a quella di messa a riposo) e l’idoneità fisica all’impiego. Inoltre prevedono il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste per Legge e l’essere in regola con gli eventuali obblighi militari. Ancora, non avere condanne penali tali da impedire il sorgere di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Parimenti non bisogna risultare licenziati o allontanati o destituiti da un precedente pubblico impiego.

I requisiti specifici attengono principalmente ai titoli di studio, ossia il diploma di durata quinquennale per la cat. C e la laurea negli altri casi. Nel caso del dirigente amministrativo si richiede altresì il requisito dell’esperienza (lettera i) dell’art. 1 del bando.

Infine a tutti i candidati si richiede la conoscenza dei più comuni applicativi informatici e della lingua inglese.

In merito alla domanda di ammissione al concorso

La partecipazione alle selezioni è subordinata al versamento (tramite PagoPA) di una tassa di concorso di 10 euro in favore del Comune di Oristano. Le istanze vanno prodotte e presentate (corredate degli opportuni allegati) solo online accedendo alla piattaforma del portale istituzionale. Quanto ai termini di inoltro, essi sono fissati per la mezzanotte del prossimo 27 luglio.

Le procedure selettive, infine, prevedono eventuale prova preselettiva, poi una prova scritta e una orale.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando nella sezione “bandi di concorso” di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

