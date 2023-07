Sembrerai magrissima e alla moda durante quest’estate grazie a questo look che impazza

Se vuoi sembrare snella e alla moda durante l’estate, ecco lo stile più adatto a te.

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di indossare abiti leggeri e alla moda diventa sempre più forte. Se desideri sfoggiare un look fresco ed estivo mentre sfini la tua silhouette, le stampe dei vestiti possono essere una scelta vincente. Le stampe giuste possono non solo donare vivacità e originalità al tuo outfit, ma anche creare illusioni ottiche che aiutano a slanciare e affinare la figura. Ecco una selezione delle migliori stampe da considerare per l’estate.

Iniziamo dalle righe verticali, le più grandi amiche della nostra silhouette

Le righe verticali sono un classico intramontabile per slanciare la silhouette. Scegli abiti a righe sottili o di diverse dimensioni per un effetto ancora più interessante. Le righe verticali donano un senso di allungamento, facendo apparire la figura più snella e alta. Anche le stampe floreali sono un evergreen dell’estate. Opta per fiori di dimensioni medie o piccole su sfondi chiari. Questa fantasia aiuta a distogliere l’attenzione da eventuali aree problematiche e aggiunge un tocco romantico al tuo look estivo.

Vai sul sicuro con le stampe geometriche o animalier

Le stampe geometriche come quadrati, triangoli o rombi possono creare un effetto visivo interessante che aiuta a mascherare piccoli difetti. Cerca modelli con linee diagonali o incrociate per un look più dinamico. Anche la stampa animalier è un trend che ritorna sempre. Opta per motivi leopardati o zebrati per dare alla tua figura un aspetto più slanciato e affusolato. Scegli un capo con dettagli come cinture o drappeggi per accentuare le curve in modo elegante.

Sembrerai magrissima e alla moda grazie a queste stampe davvero pazzesche

I pois sono divertenti e glamour. Opta per pois di dimensioni medie o piccole per un effetto più delicato. Questa stampa crea un effetto di ottica che aiuta a nascondere piccole imperfezioni e dona un tocco retrò al tuo look estivo. Le stampe a scacchi, come il classico motivo tartan, possono essere una scelta sofisticata per sfumare la silhouette. Scegli capi con scacchi di dimensioni medie o piccole per un effetto più delicato. Questa fantasia aiuta a creare una linea più slanciata e elegante.

Indipendentemente dalla stampa che scegli, sembrerai magrissima e alla moda con ognuna di queste. Abbinati a tagli e modelli che valorizzino le tue caratteristiche migliori. Con queste stampe, puoi sfoggiare un look estivo fresco e alla moda, mentre sfini la tua silhouette con stile. Sperimenta con le fantasie e divertiti a creare outfit che ti fanno sentire al top. Ricorda che la fiducia e l’atteggiamento sono i migliori accessori per completare il tuo look estivo.