Saras Spa ha fatto sapere il 5 luglio che Urion Holdings Ltd ha acquistato 10,0 milioni di azioni della società, raggiungendo il 13,52% del capitale della compagnia dei Moratti. Le azioni sono state rilevate al prezzo medio di 1,1216 €, per un controvalore complessivo di 11,2 milioni di euro circa. Tanto è bastato per avviare ipotesi di scalata della società della famiglia Moratti e, allora, la speculazione mette le ali al titolo Saras che ha guadagnato oltre il 10% al termine della seduta di contrattazioni. Tutto facile per i rialzisti su questo titolo? Non proprio, presto, infatti, tutti i nodi potrebbero venire al pettine e avere importanti ripercussioni nel corso delle prossime settimane. Per la cronaca ricordiamo che Saras è uno dei titoli più sottovalutati di Piazza Affari.

Quali sono gli aspetti positive e quelli negativi del titolo?

Sulla base del consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere nei prossimi esercizi. Inoltre Saras è una delle società più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili e, più in generale, dei multipli di mercato. Infine, il rapporto “enterprise value to sales” è di 0,06 per l’anno 2022, uno dei più bassi del mercato azionario,

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Inoltre, hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio oltre il giudizio anch’esso in notevole miglioramento. Allo stato attuale il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 50% circa. Da notare, però, che i prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Tra i punti deboli ricordiamo che la redditività del gruppo è relativamente bassa e rappresenta un punto debole.

La speculazione mette le ali al titolo Saras, ma presto i nodi verranno al pettine: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 5 luglio in rialzo del 10,64% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,2685 €.

Una seduta così rialzista non si vedeva da oltre 2 anni. Adesso, però, le quotazioni sono chiamate a un’importante prova di forza. Dovranno affrontare, infatti, la forte area dai resistenza a 1,318 € che già in passato aveva frenato i rialzisti. Il suo superamento potrebbe portare a un rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario, le quotazioni potrebbero nuovamente tornare verso area 1 €.

