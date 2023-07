Addio righe di polvere e residui di sporco sul pavimento: le colf ti spiegano il trucco della scopa

Fare le pulizie non è di certo un lavoro piacevole. Eppure, ogni giorno ci ritroviamo a togliere la polvere e lavare i pavimenti per cercare di mantenere la casa più pulita possibile. Ti è mai successo di passare la scopa sul pavimento e di trovare righe di polvere e residui ovunque? Se anche tu hai questo problema, oggi siamo qui per svelarti un trucco a dir poco sorprendente.

Non importa quante volte passi con la scopa: molto probabilmente continuerai a trovare residui di polvere sui tuoi pavimenti. Sfortunatamente, riscontrerai questo problema anche se stai usando una scopa di ultimo modello. La quotidianità non ci lascia molto tempo da dedicare a noi stessi e ancor meno alle pulizie. Proprio per questo motivo, ricorrere ai vecchi metodi della nonna o ai trucchi degli esperti ti permetterà di risparmiare tempo e fatica. Vivere e lavorare in un ambiente pulito è senza dubbio piacevole, ma spesso non riusciamo a mantenere puliti i pavimenti come vorremmo. Con questo articolo vogliamo svelarti un metodo del tutto economico ma molto efficace per risolvere questo comunissimo problema. Sei curioso di conoscerlo? Allora non ti resta che continuare a leggere.

Addio righe di polvere e residui di sporco sul pavimento: bastano 2 oggetti che potresti avere nel tuo studio

Ti sei mai chiesto se c’è un modo che permetta alla scopa di raccogliere anche le più piccole tracce di polvere? Se sì, oggi siamo qui per offrirti una soluzione semplice che ti permetterà di pulire velocemente e alla perfezione. Il segreto ce lo svelano le colf, esperte di pulito che ogni giorno lavorano per rendere puliti gli ambienti. Tutto ciò che ti serve sono un pezzetto di nastro biadesivo e qualche spilla da balia. Questi due oggetti ti permetteranno di rendere estremamente efficiente la tua scopa.

Quello che devi fare è applicare uno strato di nastro sulla parte verticale delle setole della scopa pulita. Ovviamente, se lo fissi sotto la scopa questa non scorrerà: in questo modo, invece, la polvere al passaggio della scopa verrà intrappolata dal nastro. Vediamo insieme nel dettaglio come procedere.

Come mantenere puliti i pavimenti a lungo e un trucco in più

Per fissare al meglio il nastro, usa qualche spilla da balia nelle setole. In questo modo il biadesivo non si muoverà dalle setole e potrai procedere velocemente. Potrai usare questo rimedio con tutti i tipi di scopa, siano esse di saggina o di crine di cavallo. Non hai delle spille da balia? Fissa il nastro biadesivo con delle mollette a molla per capelli ed otterrai lo stesso risultato. Dunque, addio righe di polvere e residui di sporco sul pavimento con questo furbo rimedio. Ti consigliamo di non usare il classico scotch perché verrebbe via in un attimo. Quando avrai finito di pulire, non ti resterà che rimuovere il nastro biadesivo che sarà pieno di polvere e sporco.

Infine, se vuoi che i pavimenti splendano a lungo puoi preparare in casa un prodotto antistatico che tiene lontana la polvere. Dopo aver spazzato, aggiungi in un secchio d’acqua calda un bicchiere di aceto bianco e un tappino di ammorbidente. Lava i pavimenti passando un panno in microfibra imbevuto in questa soluzione e la polvere si terrà alla larga più a lungo.