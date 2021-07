Tra le monete più ricercate dai collezionisti, ve ne sono alcune praticamente introvabili e dal valore inestimabile.

Su ProiezionidiBorsa ne abbiamo viste alcune davvero molto particolari, ma quelle che analizzeremo oggi superano ogni aspettativa. Soprattutto per quanto riguarda il loro valore raggiunto in alcune aste.

Sembrerà incredibile ma con queste 3 monete insieme potremmo comprare un’auto di lusso

Partiamo con una delle monete più ricercate dai numismatici e collezionisti.

Stiamo parlando delle 500 lire “Caravelle” in argento, coniate nel 1957. Nonostante sia una moneta molto comune, c’è un particolare nell’incisione che fa lievitare tantissimo il suo valore.

Infatti, sul rovescio vi sono incise tre caravelle, ma in questa versione le bandierine sono contrarie al senso di navigazione. Inoltre, in basso a sinistra vi è la scritta “Prova”.

Di queste monete vi sono solo 1004 esemplari, che in base allo stato di conservazione vanno dai 4.000 ai 15.000 euro.

Ora vedremo altre due monete molto particolari ma decisamente rare per via del loro anno di coniazione, che attualmente valgono tantissimo.

La prima è una moneta da 5 lire del 1873 coniata a nome di Vittorio Emanuele II.

Sul dritto vi è la testa del re rivolta verso destra, con intorno la scritta “VITTORIO EMANUELE II”.

Sotto il collo il nome dell’incisore FERRARIS e l’anno di coniazione.

Sul rovescio vi è lo stemma dei Savoia, coronato dal Collare dell’Annunziata, circondato da due rami d’alloro. Intorno vi è la scritta “REGNO D’ITALIA”.

La versione coniata a Roma ha una tiratura di circa 16.500 pezzi e, in alcune aste, ha raggiunto la cifra monstre di 20.000 euro.

La moneta da 2 lire del 1850

Questa moneta, praticamente introvabile e coniata in soli 600 pezzi è un vero Santo Graal per numismatici e collezionisti.

Sul dritto vi è la testa del Re rivolta a sinistra, mentre lungo il bordo, la scritta VICTORIUS EMANVEL II. Anche qui sul rovescio troviamo lo stemma con croce Sabauda sovrastato da Corona Reale, tra due rami di alloro.

Il valore di questa moneta in un’asta del 2015 ha raggiunto quasi la cifra di 30.000 euro.

Quindi, sembrerà incredibile ma con queste 3 monete insieme potremmo comprare un’auto di lusso.