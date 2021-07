Avere le ossa a posto vuol dire tante cose. Zero dolori, possiamo camminare bene e ci sentiamo più forti. Allo stesso tempo, sfoggiare una bella capigliatura è il sogno di moltissimi italiani. D’estate vogliamo sempre essere in forma e, naturalmente, anche in salute. Noi di ProiezionidiBorsa siamo intimamente convinti che legare la corretta alimentazione alla salute sia la via da seguire. Infatti, è per questa ragione che abbiamo scritto questo articolo che ci aiuta ad abbassare il colesterolo cattivo.

Oggi, invece, come ricordato nel titolo, parliamo di come rafforzare le ossa e i capelli. Infatti, in pochi conoscono questo piatto gustoso perfetto per ossa e capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il prezzemolo con un ingrediente in più

Il prezzemolo oltre a stare bene con tutto ci fa stare molto bene. Infatti, questa piantina è perfetta per curare i nostri capelli e le nostre ossa. Alcuni studi hanno dimostrato che un cucchiaino di prezzemolo tritato presenta la stessa quantità di vitamina C di una piccola arancia. Per trovare la tanto cara e amata vitamina D dobbiamo, invece, aggiungere un po’ di latte. Vediamo come fare.

In pochi conoscono questo piatto gustoso perfetto per ossa e capelli

Per preparare questo toccasana per ossa e capelli ci serve del prezzemolo, uno spicchio d’aglio e due acciughe sotto sale. In più, prendiamo un cucchiaio di latte e teniamolo da parte. In primo luogo, dobbiamo andare a tritare rigorosamente a mano il prezzemolo, cercando di mescolarlo per bene ad uno spicchio d’aglio. Naturalmente, dobbiamo tritare anche lo spicchio d’aglio e le acciughe. Questo passaggio può rivelarsi un po’ lungo, dato che dobbiamo tritare tutto per bene. Ad ogni modo, ora cerchiamo di amalgamare il composto con il nostro cucchiaino di latte, meglio se interno. Passiamo il tutto su una scodellina e lo lasciamo riposare in frigo. Va consumato in giornata.