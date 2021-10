Vestire straordinariamente bene è semplicissimo per chi rimane al passo con le nuove tendenze e conosce precisamente come sfoggiarle. La moda corre più velocemente di quello che pensiamo, ma la buona notizia è che spesso ritorna. Questo perché uno stesso indumento o accessorio dimenticato in una vecchia cassettiera può diventare il nuovo trend di stagione.

L’ultima novità del momento è proprio un accessorio vintage comodo e spaziosissimo. Infatti, anche se sembrava quasi dimenticata quest’inconfondibile borsa del passato che torna di moda fra le adulte, essa trionfa per l’intera stagione 2021-2022. Ecco di quale modello si tratta e come rivisitarla al giorno d’oggi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Per le appassionate di moda vintage, poi, meglio non perdersi anche il ritorno di moda di questi stivali spartani e grintosi che hanno spopolato nel 2020.

Capiente e spaziosa è la perfetta compagna per l’ufficio o nei look da giorno

La borsa in questione è la “Messanger Bag“, molto più famosa con il nome di postina.

Si tratta di un modello molto in voga negli anni passati, perché super capiente e comodissima da portare in spalla. Questa borsa è perfetta per l’ufficio, perché in grado di contenere anche PC o cartellette, ma è utilissima anche per la città. Si tratta di una vera risorsa anche per chi ogni giorno utilizza mezzi pubblici per raggiungere il centro, perché non bisogna portarla a mano.

Ma non è finita qui: la postina è super capiente ed è bellissima se portata sul cappotto invernale, sia frontalmente che lateralmente.

Il nome vuole ricordare la tipica borsa dei porta lettere, che avevano bisogno di comodità per svolgere le loro mansioni. Ma come rivisitarla in chiave glam per adattarla ai giorni nostri?

Sembrava quasi dimenticata quest’inconfondibile borsa del passato che torna di moda fra le adulte

La borsa è scomparsa per anni, ma oggi torna più grandiosa che mai. Sono tantissime le sfilate che l’hanno vista primeggiare tra gli accessori, con qualche piccola differenza rispetto al passato. La forma è, infatti, molto più gentile nelle sue linee geometriche.

È sempre presente la patta, insieme a fibbie e dettagli in metallo color oro o argento. Oggi i Brand la propongono tanto nella forma più squadrata che a mezzaluna.

Tra i marchi che la offrono, Balenciaga, The Bridge, MaxMara, Fendi, Prada e Saint Laurent sono solo alcuni esempi. È possibile, poi, trovare molte alternative economiche e sotto i 50 euro su Amazon, Ebay, YOOX e Reserved.

Per approfondire

Morbidissima al tatto e color castagna ecco l’altra variante regina dell’autunno da avere subito.