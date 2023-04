Sogni una casa in montagna? Puoi averla anche a meno di 40.000 euro in questa meravigliosa località amata da Dacia Maraini

La montagna ha un fascino indiscutibile sia d’inverno che d’estate. Per questo molti sognano di avere una casetta tra i monti, magari una piccola baita o uno chalet in cui trascorrere le ferie a contatto con la natura, nella pace silenziosa dei boschi. Ma quanto costa una casa in montagna? Non sempre molto. È possibile trovare diverse occasioni a prezzi contenuti. Ecco quali.

Non solo mare. Se sei tra quelli che alle spiagge assolate preferiscono il silenzio della montagna, allora piuttosto che il villino sul mare vorrai sicuramente una piccola casa tra boschi e cime spettacolari. Potrai fare passeggiate rigeneranti nella natura o praticare sport estivi e invernali. Secondo l’analisi degli esperti del settore immobiliare, la passione per la montagna è cresciuta nell’ultimo anno, soprattutto nelle località che dispongono di impianti sciistici e sono fruibili anche in inverno. Ma quanto costa una casa in montagna? Andiamo a scoprirlo.

Il luogo del cuore della scrittrice Dacia Maraini

Ci sono dei luoghi che ci affascinano a tal punto da decidere di passarci una parte del nostro tempo. È successo così anche alla scrittrice Dacia Maraini, autrice di tanti romanzi di successo, sceneggiatrice e drammaturga. In visita a Pescasseroli una ventina di anni fa, si è lasciata conquistare da questo borgo bellissimo e ha deciso di comprarci casa.

È a un centinaio di metri dal paese, circondata da alberi maestosi. Qui trascorre lunghi periodi dell’anno, in estate e durante le festività, molto amata dalle persone del posto. Di questo luogo predilige le bellezze naturali, la tranquillità e le passeggiate nei boschi in un territorio incontaminato, popolato da volpi, cervi, caprioli. Sogni una casa in montagna? Questo è un posto da prendere in considerazione.

Una località circondata da un patrimonio naturalistico inestimabile

Pescasseroli è un piccolo Comune divenuto nel tempo una località turistica molto nota, perfetta per chi ama la montagna. Si trova nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, tra boschi centenari e cime suggestive, all’interno di un patrimonio naturalistico inestimabile, protetto e tutelato da più di cento anni. Dispone di impianti sciistici e di un impianto di snowtubing aperto tutto l’anno. È facilmente raggiungibile in circa due ore di auto da Roma e da Napoli.

Quanto costa una casa a Pescasseroli? Riportiamo alcuni esempi. La proposta indiscutibilmente più conveniente si trova sul sito immobiliare Trovacasa.it*. Si tratta di una piccola baita di 30 mq venduta a 20.000 €. È un’abitazione in legno in ottimo stato che può ospitare fino a otto posti letto. Potrebbe essere un acquisto perfetto per le vacanze, senza caricarsi di una spesa eccessiva.

Ecco alcune possibilità di acquisto se sogni una casa in montagna

Altra proposta interessante si trova sul sito di Immobiliare.it*. Si tratta di un appartamento di 70 mq venduto a 40.000 €. È situato all’interno di un residence e disposto su due livelli. Dispone di box auto, giardino e ampi spazi comuni.

Sempre sullo stesso sito è in vendita un bilocale mansardato situato in una zona residenziale vicina ai principali servizi turistici. Le foto mostrano pavimenti in parquet e tetto in legno in un condominio molto curato. Qui il prezzo si alza un po’: costa infatti 49.000 €.

(*n.d.r.: riportiamo a titolo gratuito gli annunci di questi siti ma non rispondiamo in alcun modo di quanto in essi contenuto o affermato. Rimandiamo ai loro siti per maggiori informazioni più specifiche e dettagliate).