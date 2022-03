Quando si abita in un luogo, si tende sempre a rimandare la visita alle sue attrazioni tipiche locali. Da turisti, invece, si è portati inevitabilmente a scoprire il più possibile. Eppure, ci potrebbero essere dei veri gioielli anche a due passi da casa. Dal borgo col vicolo più stretto d’Italia ai borghi romantici e incantati, ogni Regione italiana ha le sue bellezze. Pochi conoscono, ad esempio, un vero bosco di bambù giganti dove immergersi e scattare delle foto meravigliose.

Sembra uscito da una fiaba ed è in Italia questo bosco di bambù giganti perfetto per una gita fuori porta indimenticabile

Da Nord a Sud, sono moltissime le mete da raggiungere e visitare anche in giornata, bisogna solo scovarle tra quelle più famose. Oltre alle città più consuete, ad esempio, si può scegliere invece Torino, ai piedi dei monti, elegante e ricca di storia e cultura. Sempre in Piemonte, a pochi chilometri da questa città, si trova anche un luogo fiabesco da visitare in un giorno. Si tratta di un bosco di bambù giganti che fa parte del bellissimo Castello di Miradolo. Affacciato sul Monviso, appena entrati in Val Chisone, questo castello è circondato da un parco romantico che merita assolutamente una visita. Ispirato allo stile inglese, occupa oltre 6 ettari e riporta chiunque vi entri indietro nei secoli in cui è nato, tra Settecento e Ottocento.

Come vivere un’esperienza suggestiva e romantica al Castello di Miradolo

Nel giardino del Castello di Miradolo si possono ammirare più di 1.700 alberi e circa 70 specie e varietà botaniche di diverso tipo. Tra le varie attrazioni naturali, accanto al viale delle ortensie ci si può addentrare nel meraviglioso bosco di bambù giganti. Attraversato da un canale d’acqua, questo bosco è meta ambita non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua estetica unica. Qui, infatti, dopo essere rimasti senza fiato ad ammirare il bosco, si possono scattare delle foto stupende che ne conserveranno la bellezza.

Sembra uscito da una fiaba e invece è lì, a due passi da Torino, questo bellissimo bosco incantato di un verde brillante. Oltre al bosco, si possono ammirare le distese dei fiori simbolo di questo parco, ossia le ortensie e le camelie. Anche i cinque alberi monumentali del parco sono assolutamente da ammirare: il carpino bianco, il tasso, il Ginkgo Biloba, il cipresso calvo e il liriodendro.