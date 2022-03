Ai piedi delle Alpi sorge una città nota per la sua raffinatezza e la squisita cucina tradizionale. Perfetta per una gita fuori porta di pochi giorni, molti la conoscono per la Mole Antonelliana e il Museo Egizio. Tuttavia, forse non sanno che è anche piena di piccole piole e trattorie in cui fermarsi per una vacanza all’insegna del buon cibo.

Stiamo parlando di Torino, città che ospita nel 2022 anche l’Eurovision Song Contest. Circondata da una cornice di colline e alle spalle delle montagne, questa città si può ammirare dall’alto. Basta infatti raggiungere uno dei suoi punti panoramici per ammirare un paesaggio da togliere il fiato.

Si affacciano su una città coronata da montagne innevate questi 3 punti panoramici da cui ammirare un paesaggio mozzafiato

Se si vuole fare una gita di un giorno o di un weekend, Torino è la meta ideale. A misura d’uomo e attraversabile a piedi, è anche economica con 5 cose da vedere gratis e almeno tre punti panoramici. In primavera, l’incanto e la magia della città sono ancora più avvolgenti, grazie ai colori della stagione e alle piante che iniziano a fiorire.

Un punto panoramico si trova al Parco Villa Genero. È un parco pubblico dal quale è possibile avere una bellissima vista sulla città e sulle Alpi. Sarà anche rilassante passeggiare in una tiepida giornata di primavera tra i sentieri di questo meraviglioso parco.

Un altro punto panoramico sensazionale si trova al Monte dei Cappuccini, una collina che sorge accanto alla riva del fiume Po. Da qui, oltre alla vista romantica, si possono ammirare le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo. Volendo, si può raggiungere anche a piedi dal centro della città, per godersi maggiormente la vista durante la salita.

La bellissima vista dalla Basilica di Superga

Infine, troviamo Superga, uno dei colli più alti di Torino che ospita una basilica con lo stesso nome. Grazie alla sua posizione, è uno dei migliori punti panoramici dai quali poter ammirare Torino dall’alto. Si può anche decidere di visitare la basilica con le tombe reali e l’appartamento reale.

Questi punti panoramici si affacciano su una città coronata da montagne perfetta da visitare nelle mezze stagioni, dove il paesaggio sembra un meraviglioso dipinto.

Chi decide di visitare questa città, a pochi chilometri d’auto può raggiungere anche una famosa e antica abbazia meta di turisti, sportivi e pellegrini.

