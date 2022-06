Il nostro Belpaese è un vero e proprio concentrato di bellezze. Oltre alle grandi città, quelle che rendono l’Italia famosa in tutto il Mondo, esistono tantissimi piccoli borghi meravigliosi tutti da visitare. Spesso si tratta di incantevoli paesini medievali, come quei luoghi che vantano mare cristallino e spiagge premiate addirittura con la Bandiera Blu.

In questi posti il tempo sembra essersi fermato, e si respira un’atmosfera incantata, a dir poco surreale. È proprio questo il caso del luogo di cui stiamo par parlare. Qui si uniscono l’arte, la storia e l’ottimo cibo tipico della zona. Infatti, dopo aver passeggiato nelle stradine del luogo, potremo mangiarci tanti piatti buonissimi nei ristoranti presenti sul posto. Ci troviamo a circa 70 km da Milano, in provincia di Piacenza, in questo borgo che racchiude un pezzo di storia.

Sembra uscito da un mondo incantato questo borgo pittoresco in cui rilassarsi tra castelli fiabeschi, viuzze colorate e ottimo cibo

Grazzano Visconti è uno di quei luoghi assolutamente da non perdere. Chi non l’ha ancora visitato, dovrà assolutamente rimediare e ne rimarrà estasiato.

Si trova in provincia di Piacenza, e, arrivandoci, sembrerà di essere immersi in una fiaba. Camminando per le strade del paesino si potranno ammirare le mura storiche, le antiche abitazioni con affreschi colorati e mattoni a vista. Il tutto, poi, è reso ancora più magico dalla presenza del castello, che risale addirittura al 1395. Questa splendida dimora è ancora oggi visitabile, ma non è tutto.

Attorno al castello si estende un bellissimo parco, molto suggestivo, sia nei mesi caldi che in quelli più freddi, quando la neve rende il tutto ancora più magico.

L’evento da non perdere

Uno dei momenti dell’anno più belli per visitare il borgo di Grazzano Visconti è durante l’inverno. In questo frangente, infatti, vengono allestiti i mercatini di Natale, i quali attirano ogni anno tantissimi turisti. Alla fine del nostro tour osservativo, potremmo rifocillarci nei ristoranti presenti nel borgo, che propongono piatti tipici del luogo.

Piatti tipici della cucina piacentina

In questo borgo, che sembra uscito da un mondo incantato, potremmo coccolare il nostro palato con piatti buonissimi, tipici del luogo. Tra tutti immancabile è lo gnocco fritto con i salumi piacentini, una vera prelibatezza.

Si potrà, poi, proseguire con i famosissimi pisarei e fasoi, ovvero gnocchetti di farina e pangrattato, insaporiti con abbondante sugo di fagioli. Per finire, potremo provare anche i busslanein, ovvero delle ciambelline di frolla da mangiare, come da tradizione, con del buon vino. Quelli più consigliati per godersi questo dolce sono Malvasia e Bonarda dolce.

